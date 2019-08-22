ПАО "ФСК ЕЭС" объявляет финансовые результаты за первое полугодие 2019 г. по МСФО

Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (далее – ПАО «ФСК ЕЭС» или «Компания», тикер FEES на Московской бирже и LSE), входящая в Группу компаний ПАО «Россети», являющаяся оператором Единой национальной электрической сети («ЕНЭС») России, публикует сокращенные консолидированные промежуточные финансовые результаты (не прошедшие аудиторскую проверку) по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года.



Отчетность приведена в отношении ПАО «ФСК ЕЭС» и его дочерних обществ (далее – «Группа Компаний», «Группа»).

Основные итоги:

Финансовые показатели, млрд. руб. за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2018* за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2019 Изменение г/г Выручка 117,5 115 -2,1% Скорр. EBITDA(1) 69,2 73,8 6,6% Прибыль за период 40,7 50,7 24,6% Общий совокупный доход 54,6 55,2 1,1%

(1) Скорректированная EBITDA рассчитывается как EBITDA (прибыль за период до вычета расходов по налогу на прибыль, финансовых доходов и расходов и амортизации) за вычетом чистого восстановления обесценения основных средств, выручки по технологическому присоединению, расходов на создание резерва под ожидаемые кредитные убытки, прибыли от обмена активов (только для 6 месяцев 2019 г.), убытка от выбытия зависимого общества (только для 6 месяцев 2019 г.), изменения резерва по судебным искам и с учетом финансовых доходов.



* показатели с учетом ретроспективной корректировки

Операционные показатели(2):

Операционные показатели за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2018 за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2019 Изменение г/г Отпуск электроэнергии из сети ЕНЭС потребителям услуг, млрд. кВтч 274,6 275,4 0,3% Трансформаторная мощность(3), ГВА 347,3 351,9 1,3% Протяженность линий электропередачи(3), тыс. км 143,6 147,4 2,6% Количество подстанций (ЕНЭС)(3) 946 944 -0,2%

(2) ПАО «ФСК ЕЭС»

(3) С учетом арендованных ЛЭП и ПС

Основные события первого полугодия 2019 года и после отчетной даты:

В феврале 2019 года агентство Moody’s повысило кредитный рейтинг ПАО «ФСК ЕЭС» на одну ступень до инвестиционного уровня «Baa3», прогноз «стабильный». Рейтинговые действия осуществлялись вслед за аналогичными действиями по отношению к суверенному рейтингу Российской Федерации.

В марте 2019 года был погашен дебютный выпуск еврооблигаций Компании объемом 17,5 млрд. рублей.

В июне 2019 года на годовом Общем собрании акционеров было принято решение направить на выплату дивидендов за 2018 год 20,4 млрд. руб.

В рамках заключенного договора мены ПАО «ФСК ЕЭС» консолидировало объекты ЕНЭС, принадлежащие АО «ДВЭУК».

Компания в полном объеме исполнила обязательства по выплате дивидендов акционерам за 2018 год(4).

(4) По состоянию на 20 августа 2019 года дивиденды перечислены ПАО «ФСК ЕЭС» в полном объеме в установленном порядке, при этом есть невостребованные дивиденды, в том числе в связи с отсутствием у эмитента или его регистратора точных и необходимых адресных данных или банковских реквизитов лица, имеющего право на получение указанных дивидендов.

Финансовые результаты за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2019

Выручка Группы составила 115 млрд. руб., в том числе:

- выручка за услуги по передаче электроэнергии составила 111,3 млрд. руб., что на 6,1% (6,4 млрд. руб.) выше показателя прошлого года, в том числе, за счет:

роста выручки по передаче электроэнергии вследствие роста тарифа с 01.07.2018 на 5,5%;

роста доходов от компенсации потерь в связи с ростом тарифа на оплату нормативно-технологических потерь электроэнергии, величина которого приравнивается к средневзвешенной ставке на покупку электроэнергии и мощности ПАО «АТС» в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.05.2015 № 458.



- выручка от продажи электроэнергии составила 0,8 млрд. руб. (на 5,2 млрд. руб. меньше показателя прошлого года), что объясняется снижением объемов реализации электроэнергии дочерним обществом ПАО «ФСК ЕЭС»;



- выручка за услуги по технологическому присоединению составила 0,8 млрд. руб., что выше на 0,7 млрд. руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и связано с графиком оказания услуг, определяемым заявками потребителей;



- выручка за техобслуживание и ремонт электросетевых объектов сторонних собственников выросла на 66,7% (0,4 млрд. руб.) и составила 1,0 млрд. руб. Рост выручки обусловлен увеличением объемов оказываемых услуг дочерними обществами ПАО «ФСК ЕЭС»;



- выручка за работы по генподрядным договорам, выполненным дочерними обществами ПАО «ФСК ЕЭС» составила 0,1 млрд. руб., снизившись по сравнению с показателем за аналогичный период 2018 года на 4,2 млрд. руб. Снижение выручки связано с завершением реализации основных этапов строительных проектов.

Операционные расходы(5)

(в млрд. руб.,

за исключением %) за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2018 % от общей суммы операционных расходов за 6 месяцев, закончившихся 30.06.2019 % от общей суммы операционных расходов Изменение

г/г Покупная электроэнергия для производственных нужд 18,3 25,9% 19,0 27,0% 3,8% Амортизация 16,1 22,8% 18,2 25,9% 13,0% Налоги и сборы 10,5 14,8% 10,3 14,6% -1,9% Топливо для МГЭС 4,4 6,2% 0,1 0,1% -97,7% Транзит электроэнергии 0,3 0,4% 0,8 1,2% 166,7% Материалы, ремонт и техническое обслуживание 2,0 2,8% 2,4 3,4% 20,0% Прочие операционные расходы 19,2 27,1% 19,6 27,8% 2,1% Всего операционные расходы 70,8 100,0% 70,4 100,0% -0,6%

(5) Без учета затрат на работы, выполняемые в рамках генподрядных контрактов ДО ФСК ЕЭС





В первом полугодии 2019 года операционные расходы составили 70,4 млрд. руб., незначительно сократившись относительно сопоставимого периода на 0,6%:

Рост по отдельным статьям затрат (покупка электроэнергии и мощности на компенсацию потерь, транзит электроэнергии) был компенсирован снижением расходов на закупку топлива для МГЭС и налоговых отчислений;

Увеличение амортизации на 2,1 млрд. руб. (+13,0%) связано с вводом новых мощностей;

Существенный рост расходов на транзит электроэнергии связан с увеличением объемов транзита электроэнергии через сети республики Казахстан.

Увеличение расходов на ремонт и техническое обслуживание на 0,4 млрд. руб. (+20,0%) обусловлено обслуживанием объектов ЕНЭС, принятых в собственность по договору мены с АО «ДВЭУК», и выполнением аварийно-восстановительных и неотложных работ.

Увеличение прочих операционных расходов на 0,4 млрд. рублей (+2,1%) связано с ростом затрат на аренду, что обусловлено сделкой с компанией АО «ДВЭУК», в результате которой не относящиеся к ЕНЭС объекты, расположенные в Краснодарском крае (г. Сочи, Адлерский район) и Республике Карелия (г. Сортавала, о. Валаам), находятся в распоряжении ПАО «ФСК ЕЭС» по договору краткосрочной аренды до момента их передачи в эксплуатацию сетевым компаниям распределительного комплекса.

За 6 месяцев 2019 года прибыль Группы составила 50,7 млрд. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 10,0 млрд. руб. (+24,6%).



Совокупный доход за период составил 55,2 млрд. руб., увеличившись на 0,6 млрд. руб. (+1,1%).

Выборочные статьи баланса

(млрд. руб.) 31 декабря 2018 г. 30 июня

2019 г. Изменение, % АКТИВЫ Внеоборотные активы 1 057,5 1 121,3 6,0% Оборотные активы 151,6 141,3 -6,8% Итого активы 1 209,1 1 262,6 4,4% КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Долгосрочные обязательства 276,0 295,0 6,9% Краткосрочные обязательства 93,9 93,6 -0,3% Итого обязательства 369,9 388,6 5,1% Капитал акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» 839,0 873,8 4,1% Доля неконтролирующих акционеров 0,2 0,2 - Итого капитал 839,2 874,0 4,1% Итого капитал и обязательства 1 209,1 1 262,6 4,4%

Обязательства Группы ФСК ЕЭС на конец отчетного периода по сравнению с началом года увеличились на 5,1% и составили 388,6 млрд. руб. Основные факторы - увеличение отложенных налоговых обязательств (в т.ч. в результате сделки по обмену активами с АО «ДВЭУК») и применение с 1 января 2019 года нового стандарта МСФО (IFRS) 16 «Аренда», вследствие чего Группа признала на балансе обязательства по договорам аренды.



Сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность ПАО «ФСК ЕЭС» по МСФО за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, размещена на корпоративном сайте Компании и доступна по ссылке:

http://www.fsk-ees.ru/shareholders_and_investors/financial_information/reporting_under_ifrs/