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Инвестиции (проекты)

Правительство выделило 2,2 млрд руб. на развитие атомного энергопромышленного комплекса

Правительство выделило 2,2 млрд руб. на развитие атомного энергопромышленного комплекса

23 августа 2019, 16:00
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГОСПОДДЕРЖКА, ГОСПРОГРАММА
Отрасль: Атомная промышленность 

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Правительство РФ приняло решение инвестировать в 2019-2020 годы почти 2,2 млрд руб. в техническое перевооружение в рамках госпрограммы "Развитие атомного энергопромышленного комплекса", средства будут инвестированы в уставные капиталы ряда акционерных обществ отрасли. Постановление правительства опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

Обеспечить внесение соответствующих средств поручено госкорпорации "Росатом", Минэкономразвития и Минфину.

Деньги выделены государственному научному центру "НИИ атомных реакторов" на реактор на быстрых нейтронах (555 млн руб.), Троицкому институту инновационных и термоядерных исследований для технического перевооружения токамака Т-11М (335,8 млн руб.), АО "НИИЭФА им. Д. В. Ефремова" на развитие экспериментально-технологической базы (378,4 млн руб.).

Средства из бюджета также получит АО "Красная звезда" - на технологический центр и информационную сеть управляемого термоядерного синтеза (58,7 млн руб.), НИИ неорганических материалов им. академика А. А. Бочвара - на разработки в сфере сверхпроводящих материалов и термоядерного синтеза (425 млн руб.) и Институт энерготехники им. Н. А. Доллежаля - на работы по управляемому термоядерному синтезу (429,2 млн руб.).

ТАСС

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