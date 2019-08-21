В Правительство РФ внесен проект федеральной программы по восстановлению Иркутской области после паводка в срок до 2023 года

По поручению вице-премьера РФ, главы Правительственной комиссии по ликвидации ЧС в Иркутской области Виталия Мутко разработан и внесен проект постановления Правительства РФ «О программе по восстановлению жилья, объектов коммунальной, энергетической, гидротехнической, социальной и транспортной инфраструктуры, объектов связи, административных зданий и сооружений, поврежденных или утраченных в результате наводнения на территории Иркутской области» с общим объемом финансирования свыше 35 млрд рублей и сроком реализации до 2023 года.

Проект постановления разработан совместно межведомственной оперативной группой по ликвидации ЧС и Правительством Иркутской области и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, внесен 21 августа.

- В связи с тем, что произошла вторая волна паводка, потребовалась корректировка Программы, и правительством Иркутской области проведена работа по актуализации перечня объектов, - отметил глава межведомственной оперативной группы и первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Леонид Ставицкий.

Программа сформирована на срок с 2019 по 2023 год с общей потребностью на 35 млрд 152 млн рублей. В том числе 29 млрд 607 млн рублей предполагается направить из федерального бюджета и 5 млрд 545 млн рублей из бюджета Иркутской области.

В проекте программы предлагается разделить финансирование на несколько этапов. В 2019 году предлагается исполнить мероприятия за счет бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства РФ, потребность в выделении которых на текущий год составляет 2 млрд 170 млн рублей.

В 2020 - 2021 годах предлагается проработать вопрос за счет дополнительных бюджетных ассигнований, выделяемых федеральному органу исполнительной власти (соисполнителю подпрограммы), при формировании проектов федерального бюджета и бюджета Иркутской области на соответствующие годы.

В Программу включены 229 объектов (мероприятий).

Программа состоит из 21 Подпрограммы, которые разделены по направлениям объектов: жилье, объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта, коммунальной инфраструктуры и т.п.

В частности, предстоит восстановить 10 120 жилых помещений. В социальной сфере предстоит отремонтировать и построить 41 объект образования, 24 объекта здравоохранения, 25 объектов жилищно-коммунального хозяйства и другие.