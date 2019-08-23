Выделено финансирование по проекту строительства ВЭС West Bakr wind мощностью 250 МВт в Египте

Международная энергетическая компания Lekela, специализирующаяся в области производства электроэнергии из ВИЭ, завершила поиск инвесторов для финансирования своего первого проекта в области ветровой энергетики в Египте – West Bakr wind.

Финансирование по проекту в размере $ 252 млн предоставлено финансовым институтом США Overseas Investment Corporation (OPIC), международной финансовой корпорацией International Finance Corporation (IFC) и Европейским банком реконструкции и развития European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

ВЭС West Bakr wind 250 МВт будет расположена в 30 км к северо-западу от г. Рас Гариб (Ras Ghareb) на побережье Красного моря. Реализация проекта строительства станции будет осуществляться Lekela в соответствии с контрактом, подписанным с правительством Египта на условиях «строительство-владениеэксплуатация» (Build, Own, Operate, BOO). ВЭС будет оборудована 96 турбинами SG 2.6-114, поставленными в рамках EPC-контракта (engineering, procurement, construction, EPC), заключенного с испанским производителем ветроэнергетического оборудования Siemens Gamesa Renewable Energy (SGRE). Также с SGRE подписано 15-летнее соглашение на техническое обслуживание ветровых турбин. Ожидаемая выработка ВЭС West Bakr wind составит свыше 1 000 ГВт*ч в год, что достаточно для энергоснабжения более 350 тыс. домохозяйств. Кроме того, ввод ВЭС в эксплуатацию позволит сократить выбросы углекислого газа на 550 тыс. тонн в год.

Сооружение ВЭС West Bakr wind обеспечит увеличение мощности ветровой генерации в стране на 14%, что способствует достижению национальной цели – производство 20% электроэнергии из ВИЭ к 2022 г. В феврале 2019 г. после получения одобрения Кабинета министров Египта Lekela подписала Соглашение о закупках электроэнергии и договор о присоединении к электрической сети с египетской компанией по передаче электроэнергии – Egyptian Electricity Transmission Company (EETC). Компания планирует начать строительство ВЭС West Bakr wind в ближайшее время, а ввод станции в эксплуатацию намечен на 2021 г.

Информационно-аналитический ресурс Power Technology