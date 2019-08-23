Энергетики Яранских электрических сетей Кировэнерго заменили 567 изоляторов на ВЛ 110 кВ "Опытное Поле – Яранск"

«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» опережающими темпами проводит подготовку электросетевого оборудования к предстоящей зиме. В частности, в производственном отделении «Яранские электрические сети» завершен ремонт воздушной линии электропередачи 110 кВ «Опытное Поле – Яранск».

«Линия «Опытное Поле – Яранск» - один из наиболее важных электросетевых объектов производственного отделения, - рассказал первый заместитель директора – главный инженер Кировэнерго Андрей Пушкарев, - Она находится в эксплуатации с 1982 года и является важной составной частью транзита, который питает электрической энергией юго-западные районы Кировской области».

На ВЛ-110 кВ «Опытное Поле – Яранск» выполнена замена старой фарфоровой изоляции на новую стеклянную. Всего заменены 81 изолирующая подвеска (567 изоляторов). Применялись изоляторы типов U120AD и ПСД-70. Такой выбор обуславливается их оптимальными эксплуатационными качествами.

Всего в течение 2019 года «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» проведет капитальный ремонт 136 километров воздушных линий электропередачи 35 и 110 кВ, а также 5 839 км распределительных сетей 10 и 0,4 кВ. Энергетики планируют заменить 17 тысяч изоляторов и 1,5 тысячи опор на воздушных линиях. В целом на реализацию ремонтной программы будет направлено 330,6 млн. рублей. Все проводимые мероприятия призваны улучшить качество и надёжность электроснабжения потребителей, снизить число отключений по причине неблагоприятных погодных явлений, а также повысить пожаро- и электробезопасность объектов.