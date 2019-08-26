Инвестиции в ремонт пассажирских платформ СКЖД составили 58 млн рублей

Инвестиции в капитальный и текущий ремонт пассажирских платформ Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-июле 2019 года составили более 58 млн рублей, следует из сообщения РЖД.

Основные работы проводились на объектах Северо-Кавказской дирекции пассажирских обустройств в Краснодарском и Минераловодском регионах магистрали.

Текущий ремонт пассажирских платформ завершился на станциях Чемитоквадже, Зеленокумск, Баканская и продолжается на станциях Григорополисская и Олимпийская деревня.

Капитальный ремонт запланирован на 10 объектах, на семи из которых работы уже начались.

Также в текущем году предусмотрена реализация инвестиционной программы ОАО "РЖД" в объеме более 116 млн рублей, включающей проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по реконструкции платформ на участке Ростов - Лихая в Ростовском регионе СКЖД и проектирование вокзала на станции Минутка Минераловодского региона.

ТАСС