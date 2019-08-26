Пути на двух станциях Петербургского метрополитена отремонтируют за 142 млн рублей

"Строительная компания "Северный путь" займется капитальным ремонтом верхнего строения пути на станциях "Горьковская" Фрунзенско-Приморской линии и "Академическая" Кировско-Выборгской линии Петербургского метрополитена. Петербургская компания победила в конкурсе, снизив начальную стоимость контракта 155,1 до 142 млн рублей, следует из материалов на сайте госзакупок.

"Принятие решения о подведении итогов открытого конкурса <…> на выполнение работ по капитальному ремонту верхнего строения пути с заменой шпал-коротышей на железобетонные опоры на главных станционных путях станций "Горьковская" и "Академическая". <…> Заключить договор с ООО "СК "Северный путь" по цене 142 млн рублей", - говорится в протоколе заседания конкурсной комиссии.

Заявки на участие в конкурсе подали две компании. Организация "Сфера-строй" снизила начальную цену лота с 155,1 до 145,4 млн рублей, "Строительная компания "Северный путь" предложила за свои услуги 142 млн рублей.

Работы по восстановлению верхнего строения пути будут выполняться в ночное время после окончания движения электропоездов и снятия напряжения с контактного рельса. Подрядчику предстоит завершить работы до 29 октября 2021 года.

ТАСС