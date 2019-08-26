Узнайте больше о полимерной промышленности из нового RusCable Insider Digest № 137

Ассоциация "Электрокабель" предложила методику
26 августа 2019, 13:45
Рубрика: Новости портала
Метки: RusCable Insider, НОВОСТИ, RusCable.Ru
Отрасль: Кабельная промышленность
RusCable Insider Digest № 137
RusCable Insider Digest № 137
RusCable Insider Digest № 137
После насыщенной пятницы, наполненной ожесточенными боями и шумом грандиозной вечеринки «Кабельного пейнтбола 2019», редакция RusCable Insider Digest, вопреки усталости и нескольким ранениям, приступила к работе над новым выпуском под номером 137. Все это для того, чтобы предоставить нашим читателям и подписчикам все самые ключевые материалы недели в формате главного отраслевого дайждеста. Все новости электротехники, электроэнергетики, кабельной промышленности тщательно отбираются, компонуются в удобном виде для быстрого чтения и эффективного восприятия, чтобы каждый понедельник, за утренним кофе брейком, вы могли получить самую необходимую информацию о состоянии и перспективах рынка.
Большим нововведением этого номера стала новая рубрика дайджеста: «Полимеры». Многочисленные новости из рынка материалов уже не раз появлялись на страницах издания, однако, с учетом постоянно увеличивающегося внимания к этой отрасли, растущему объему публикаций, неизбежно было появление индивидуального раздела. Перейдя в него всего через два клика, с помощью главного рубрикатора номера, вы узнаете о последних достижениях и событиях прошлой недели из рынка полимеров.
Кстати о полимерах. Тема качества материалов, потребляемых кабельными производствами, методы их контроля – стали главной темой для обсуждения на повестке расширенного заседания Комитета «Антиконтрафакт», проведенного Ассоциацией «Электрокабель» 21 августа в Москве. В рамках мероприятия, перед аудиторией, собравшей большое количество представителей ведущих компаний кабельной и химической промышленностей, были представлены доклады по вопросам работы Комитета, а также проекта «Кабель без опасности». Ключевой темой повестки дня, стали исследования и предложения Ассоциации по систематизации контроля качества полимерных материалов на кабельном рынке. Портал RusCable.Ru принял участие в мероприятии и написал об этом крупный и подробный репортаж, ставший главным спецразделом этого номера.
Все большее внимание, редакция с каждым новым номером уделяет научно-техническим статьям, исследованиям и инновационным разработкам, которые увозят нас за собой все дальше и дальше от каменного века. В этот раз, многим из них выделен собственный Special, каждый из которых по-своему уникален и интересен. Мы стремимся к тому, чтобы наши читатели получали информацию не только о событиях российских реалий, но и о мировых прорывах и достижениях.
Желаем вам приятного чтения и успешной рабочей недели!
Рубрика «Обязательно к прочтению»
Рубрика «Кабельный бизнес»
Рубрика «Материалы портала»
Рубрика «Электросетевой комплекс России»
Рубрика «Научно-технический прогресс»
Рубрика «Полимеры»
Рубрика «Инвестпроекты»
Рубрика «Господдержка»
Благодаря поддержке медиахолдинга «РусКабель» еженедельник распространяется бесплатно с момента публикации – каждый понедельник. Емкая аналитика, краткие новостные «посты» разнесенные по рубрикам – все мобильно, интерактивно, доступно с любого устройства. Не так давно RusCable Insider начал публиковаться и на открытых платформах для электронных изданий. Это и удобство для читателя и расширения аудитории. В планах редакции более качественная проработка и организация информации в каждом выпуске, наращивание уникального контента, поддержка проектов медиахолдинга «РусКабель» – ЭНЕРГОСМИ и RusCable.Ru.
Мы выходим каждый понедельник для тех, кто хочет преуспеть в кабельном деле, стать сильнее и быстрее конкурентов. Читайте нас каждый понедельник на RusCable.Ru, на сайте РНК СИГРЭ, на telegram-канале, на платформе joomag, в VK и следите за каналом в instagram и на facebook.
Оправить инсайд
сайт журнала RusCable Insider Digest
все выпуски
как попасть в выпуск
Об издании