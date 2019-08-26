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Узнайте больше о полимерной промышленности из нового RusCable Insider Digest № 137

RusCable Insider Digest № 137

RusCable Insider Digest № 137

RusCable Insider Digest № 137

RusCable Insider Digest № 137

RusCable Insider Digest № 137

RusCable Insider Digest № 137

После насыщенной пятницы, наполненной ожесточенными боями и шумом грандиозной вечеринки «Кабельного пейнтбола 2019», редакция RusCable Insider Digest, вопреки усталости и нескольким ранениям, приступила к работе над новым выпуском под номером 137. Все это для того, чтобы предоставить нашим читателям и подписчикам все самые ключевые материалы недели в формате главного отраслевого дайждеста. Все новости электротехники, электроэнергетики, кабельной промышленности тщательно отбираются, компонуются в удобном виде для быстрого чтения и эффективного восприятия, чтобы каждый понедельник, за утренним кофе брейком, вы могли получить самую необходимую информацию о состоянии и перспективах рынка.

Большим нововведением этого номера стала новая рубрика дайджеста: «Полимеры». Многочисленные новости из рынка материалов уже не раз появлялись на страницах издания, однако, с учетом постоянно увеличивающегося внимания к этой отрасли, растущему объему публикаций, неизбежно было появление индивидуального раздела. Перейдя в него всего через два клика, с помощью главного рубрикатора номера, вы узнаете о последних достижениях и событиях прошлой недели из рынка полимеров.

Кстати о полимерах. Тема качества материалов, потребляемых кабельными производствами, методы их контроля – стали главной темой для обсуждения на повестке расширенного заседания Комитета «Антиконтрафакт», проведенного Ассоциацией «Электрокабель» 21 августа в Москве. В рамках мероприятия, перед аудиторией, собравшей большое количество представителей ведущих компаний кабельной и химической промышленностей, были представлены доклады по вопросам работы Комитета, а также проекта «Кабель без опасности». Ключевой темой повестки дня, стали исследования и предложения Ассоциации по систематизации контроля качества полимерных материалов на кабельном рынке. Портал RusCable.Ru принял участие в мероприятии и написал об этом крупный и подробный репортаж, ставший главным спецразделом этого номера.

Все большее внимание, редакция с каждым новым номером уделяет научно-техническим статьям, исследованиям и инновационным разработкам, которые увозят нас за собой все дальше и дальше от каменного века. В этот раз, многим из них выделен собственный Special, каждый из которых по-своему уникален и интересен. Мы стремимся к тому, чтобы наши читатели получали информацию не только о событиях российских реалий, но и о мировых прорывах и достижениях.

Желаем вам приятного чтения и успешной рабочей недели!

 

Рубрика «Обязательно к прочтению»

  • Алексей Каукиайнен назначен на должность заместителя генерального директора Ассоциации «Электрокабель»

Рубрика «Кабельный бизнес»

  • На Онежском заводе ищут кабели для грузоотвозной шаланды
  • «МОСКАБЕЛЬМЕТ» посетили представители NAGAKI
  • Обучение на ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»
  • «Иркутсккабель» нарастит производство силовых, контрольных и монтажных кабелей
  • УНКОМТЕХ приглашает посетить Всероссийский съезд «Лидеры энергетики» в Челябинске
  • Алюр приглашает на Электротехнический форум ЭТМ
  • «Кирскабель» расширил ассортимент продукции
  • Изменения на кабельном заводе ЭЛКАБ
  • Понятие «тонкая проволока» при волочении
  • Высококачественная намотка длинномерных изделий любого диаметра

Рубрика «Материалы портала»

  • Интервью с Владимиром Кашкиным: «Взгляд должен быть устремлен в будущее»
  • Ассоциация «Электрокабель» предложила методику входного контроля полимеров
  • Турнир по большому кабельному пейнтболу завершился

Рубрика «Электросетевой комплекс России»

  • Энергетики обновили почти 500 км воздушных линий в Московской области

Рубрика «Научно-технический прогресс»

  • «Привычные помехи в сетях мы используем для создания революционных микрочипов»
  • Исследователи создали изолятор толщиной всего десять атомов

Рубрика «Полимеры»

  • АО «МЕТАКЛЭЙ» станет единственным поставщиком АТП ленты в России
  • Завод «Полимерпласт» обновил свой корпоративный сайт
  • Кабельные компаунды, изготавливаемые в соответствии со спецификациями заказчиков
  • Превращение полиэтилена в «прозрачный алюминий»
  • Компания Chroma Color предлагает новые концентраты красителей для автомобильных проводов T1, T2, и T3

Рубрика «Инвестпроекты»

  • РЖД инвестирует до 2020 года более 8,5 млрд рублей в инфраструктуру Новгородской области

Рубрика «Господдержка»

  • В Минпромторге обсудили промышленное развитие Красноярского края
  • Правительство выделило 2,2 млрд руб. на развитие атомного энергопромышленного комплекса

Благодаря поддержке медиахолдинга «РусКабель» еженедельник распространяется бесплатно с момента публикации – каждый понедельник. Емкая аналитика, краткие новостные «посты» разнесенные по рубрикам – все мобильно, интерактивно, доступно с любого устройства. Не так давно RusCable Insider начал публиковаться и на открытых платформах для электронных изданий. Это и удобство для читателя и расширения аудитории. В планах редакции более качественная проработка и организация информации в каждом выпуске, наращивание уникального контента, поддержка проектов медиахолдинга «РусКабель» – ЭНЕРГОСМИ и RusCable.Ru.

Мы выходим каждый понедельник для тех, кто хочет преуспеть в кабельном деле, стать сильнее и быстрее конкурентов. Читайте нас каждый понедельник на RusCable.Ru, на сайте РНК СИГРЭ, на telegram-канале, на платформе joomag, в VK и следите за каналом в instagram и на facebook.

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