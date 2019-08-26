Узнайте больше о полимерной промышленности из нового RusCable Insider Digest № 137

RusCable Insider Digest № 137 RusCable Insider Digest № 137 RusCable Insider Digest № 137

После насыщенной пятницы, наполненной ожесточенными боями и шумом грандиозной вечеринки «Кабельного пейнтбола 2019», редакция RusCable Insider Digest, вопреки усталости и нескольким ранениям, приступила к работе над новым выпуском под номером 137. Все это для того, чтобы предоставить нашим читателям и подписчикам все самые ключевые материалы недели в формате главного отраслевого дайждеста. Все новости электротехники, электроэнергетики, кабельной промышленности тщательно отбираются, компонуются в удобном виде для быстрого чтения и эффективного восприятия, чтобы каждый понедельник, за утренним кофе брейком, вы могли получить самую необходимую информацию о состоянии и перспективах рынка.

Большим нововведением этого номера стала новая рубрика дайджеста: «Полимеры». Многочисленные новости из рынка материалов уже не раз появлялись на страницах издания, однако, с учетом постоянно увеличивающегося внимания к этой отрасли, растущему объему публикаций, неизбежно было появление индивидуального раздела. Перейдя в него всего через два клика, с помощью главного рубрикатора номера, вы узнаете о последних достижениях и событиях прошлой недели из рынка полимеров.

Кстати о полимерах. Тема качества материалов, потребляемых кабельными производствами, методы их контроля – стали главной темой для обсуждения на повестке расширенного заседания Комитета «Антиконтрафакт», проведенного Ассоциацией «Электрокабель» 21 августа в Москве. В рамках мероприятия, перед аудиторией, собравшей большое количество представителей ведущих компаний кабельной и химической промышленностей, были представлены доклады по вопросам работы Комитета, а также проекта «Кабель без опасности». Ключевой темой повестки дня, стали исследования и предложения Ассоциации по систематизации контроля качества полимерных материалов на кабельном рынке. Портал RusCable.Ru принял участие в мероприятии и написал об этом крупный и подробный репортаж, ставший главным спецразделом этого номера.

Все большее внимание, редакция с каждым новым номером уделяет научно-техническим статьям, исследованиям и инновационным разработкам, которые увозят нас за собой все дальше и дальше от каменного века. В этот раз, многим из них выделен собственный Special, каждый из которых по-своему уникален и интересен. Мы стремимся к тому, чтобы наши читатели получали информацию не только о событиях российских реалий, но и о мировых прорывах и достижениях.

Желаем вам приятного чтения и успешной рабочей недели!

Рубрика «Обязательно к прочтению»

Алексей Каукиайнен назначен на должность заместителя генерального директора Ассоциации «Электрокабель»

Рубрика «Кабельный бизнес»

На Онежском заводе ищут кабели для грузоотвозной шаланды

«МОСКАБЕЛЬМЕТ» посетили представители NAGAKI

Обучение на ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»

«Иркутсккабель» нарастит производство силовых, контрольных и монтажных кабелей

УНКОМТЕХ приглашает посетить Всероссийский съезд «Лидеры энергетики» в Челябинске

Алюр приглашает на Электротехнический форум ЭТМ

«Кирскабель» расширил ассортимент продукции

Изменения на кабельном заводе ЭЛКАБ

Понятие «тонкая проволока» при волочении

Высококачественная намотка длинномерных изделий любого диаметра

Рубрика «Материалы портала»

Интервью с Владимиром Кашкиным: «Взгляд должен быть устремлен в будущее»

Ассоциация «Электрокабель» предложила методику входного контроля полимеров

Турнир по большому кабельному пейнтболу завершился

Рубрика «Электросетевой комплекс России»

Энергетики обновили почти 500 км воздушных линий в Московской области

Рубрика «Научно-технический прогресс»

«Привычные помехи в сетях мы используем для создания революционных микрочипов»

Исследователи создали изолятор толщиной всего десять атомов

Рубрика «Полимеры»

АО «МЕТАКЛЭЙ» станет единственным поставщиком АТП ленты в России

Завод «Полимерпласт» обновил свой корпоративный сайт

Кабельные компаунды, изготавливаемые в соответствии со спецификациями заказчиков

Превращение полиэтилена в «прозрачный алюминий»

Компания Chroma Color предлагает новые концентраты красителей для автомобильных проводов T1, T2, и T3

Рубрика «Инвестпроекты»

РЖД инвестирует до 2020 года более 8,5 млрд рублей в инфраструктуру Новгородской области

Рубрика «Господдержка»

В Минпромторге обсудили промышленное развитие Красноярского края

Правительство выделило 2,2 млрд руб. на развитие атомного энергопромышленного комплекса

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