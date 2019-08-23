Линия для производства двухслойных гофрированных труб

Установлена и запущена экструзионная линия BL-110 для производства двухслойных гофрированных труб из LDPE/HDPE применяемых для защиты изолированных проводов и кабелей при прокладке в сложных условиях, где требуется защита от механических повреждений и воздействия агрессивных сред.

Могут использоваться при укладке систем коммуникации и электроснабжения в траншеях в земле, при заливке бетоном или открытым способом по мостам и эстакадам, прокладке кабелей во влажной среде. В линии использованы два экструдера для внешнего и внутреннего слоя. На каждом экструдере установлено оборудование для предварительной сушки и дозаторы для ввода красителя. Экструзионная линия укомплектована сменными головками и модулями для производства труб следующих диаметров: Ø40, Ø50, Ø63, Ø75, Ø90, Ø110 мм. Трубная линия имеет особое исполнение, т.к. обычно для производства такого перечня диаметров труб потребуется не одна, а две линии. Такой перечень производимых труб перекрывает все актуальные размеры, которые востребованы сегодня на рынке.

Особенно стоит отметить конструкцию профиля трубы, она разрабатывалась специалистами Заказчика, чтобы двухслойная гофрированная труба имела хорошие показатели по кольцевой жесткости и одновременно низкий вес погонного метра. Для формирования такой двухслойной трубы используется вакуумный гофратор в котором установлено 40 пар модулей увеличенной длины, такие модули позволяют добиться сравнительно лучших показателей по отводу тепла и показывают хорошую производительность при производстве всех диаметров труб.

Основными преимуществами двухслойных труб являются: