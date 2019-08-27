С набережной в Симферополе пытались украсть кабель

Сегодня, в четыре часа утра при патрулировании набережной реки Салгир сотрудники ППС заметили четверо мужчин, несших черный кабель, используемый при ремонте набережной. Увидев полицию, мужчины бросились бежать, однако по "горячим следам" были задержаны. Все задержанные симферопольцы, причем один из них ранее был судим за незаконный оборот наркотических средств.

Уже установлено, что подозреваемые украли 80 метров кабеля в районе ул.Толстого, чем причинили ущерб компании-подрядчику капремонта набережной на сумму 32 280 рублей.

Возбуждено уголовное дело о п."а" ч.2 ст.158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Подозреваемые находятся на подписки о невыезде. Им может грозить максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

newc.info