Александр Новак принял участие во встрече Президента России Владимира Путина с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встрече Президента России Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе переговоров Владимир Путин отметил готовность России объединить усилия с Турцией по направлениям, актуальным для высокотехнологичного развития экономик стран.

«Есть большие перспективы для нашего взаимодействия, в том числе и по вопросам региональной и международной повестки дня. Российско-турецкое взаимодействие поступательно развивается на принципах дружбы, взаимного уважения и учета интересов друг друга», - сказал Владимир Путин.

Он подчеркнул поступательное углубление взаимодействия в экономике: встречные капиталовложения двух стран достигли $20 млрд, отметил он. В то же время, Россия и Турция продолжают тесное сотрудничество в энергетике, продолжил Владимир Путин.

«Росатом” возводит первую в Турции АЭС «Аккую», первый энергоблок которой будет запущен к 2023 году. По графику идет строительство «Турецкого потока», до конца года российский газ начнет поступать турецким потребителям, а после увеличения мощности за счет второй ветки поставки будут осуществляться транзитом в Европу через территорию Турции. Оба проекта отвечают самым высоким требованиям, станут важнейшими элементами обеспечения региональной и общеевропейской энергобезопасности», - отметил глава Российского государства.

Владимир Путин также напомнил, что ждет Реджепа Эрдогана к участию в «Российской энергетической неделе», запланированной к проведению с 2-5 октября 2019 года в Москве.

По окончании беседы Министр энергетики Российской Федерации и глава Межправительственной смешанной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Александр Новак отметил ведущуюся успешную системную работу по наращиванию двустороннего сотрудничества между Россией и Турцией в торгово-экономической области по всем направлениям. Важную роль в развитии отношений, в частности, продолжает играть Смешанная межправительственная Российско-Турецкая комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству, 16-е заседание которой состоялось в июле 2019 года в городе Анталья.

«Данные по росту товарооборота за прошедший год являются ярким примером продолжающегося укрепления российско-турецкого сотрудничества в торгово-экономической сфере», - подчеркнул Александр Новак.

При этом энергетический рынок Турции исторически представляет существенный интерес для ведущих российских энергетических компаний, продолжил Министр.​

«Стабильно ведутся поставки нефтепродуктов и нефти, природного газа. Ведется реализация проекта строительства газопровода «Турецкий поток», - отметил Александр Новак.

Активную динамику, по словам главы Минэнерго России, демонстрирует и совместная работа в сфере атомной энергетики. Министр отметил текущую успешную реализацию проекта строительства АЭС «Аккую».

«Станция строится в плановом режиме в тесной координации с турецкой стороной, в то же время успешно осуществляется подготовка турецкого персонала для работы на АЭС», - сказал он.

Параллельно активно развиваются отношения России с Турцией в банковской сфере и сфере финансов.

«В 2018 году России и Турции удалось довести уровень торговли в национальных валютах до 20%. Ощутимый сдвиг произошел и по линии инвестиционного взаимодействия между Российским Фондом Прямых Инвестиций и Турецким Суверенным Фондом. К настоящему моменту мы полностью завершили создание совместного Российско-Турецкого инвестиционного фонда объемом 900 млн евро, и в данный момент им прорабатывается ряд инвестиционных проектов в сфере энергетики, высоких технологий, в инфраструктурном строительстве и финансовой сфере», - добавил Министр.

При этом драйвером укрепления двустороннего сотрудничества является развитие российско-турецкого партнерства в области сельского хозяйства. За 2018 год по сравнению с предыдущим годом взаимный товарооборот увеличился на 7 % и составил почти $3 млрд. Положительная динамика сохраняется и в текущем году – за 6 месяцев 2019 года товарооборот сельхозпродукции и продовольствия между нашими странами вырос до $1,6 млрд.