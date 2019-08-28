На Ставрополье мероприятия по переселению людей из аварийного жилья пройдут в шесть этапов

Программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на Ставрополье будет реализована в шесть этапов. Это позволит переселить около 2 тыс. человек в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщили в среду ТАСС в министерстве строительства и архитектуры края.

"Мероприятия программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда проходят в шесть этапов, которые позволят переселить 1 тыс. 992 человека из 1 тыс. 4 жилых помещений общей площадью 32,08 тыс. кв. м. Общий объем финансирования будет составлять более 979 млн рублей, в том числе средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - более 969 млн рублей, средства консолидированного бюджета Ставропольского края - 9,7 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в рамках первого этапа программы, который включает 2019-2020 годы, из Ставрополя и Георгиевского городского округа необходимо переселить 201 человека из 88 жилых помещений общей площадью 3,31 тыс. кв. м.

"Объем финансирования первого этапа программы составит 100 млн рублей, в том числе средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 99,9 млн рублей, средства консолидированного бюджета Ставропольского края - 1 млн рублей", - добавил представитель ведомства.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).

ТАСС