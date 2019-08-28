На реализацию инфраструктурных проектов моногорода Линево в 2020 году требуется около 500 млн рублей

Глава Новосибирской области Андрей Травников провёл в Москве рабочую встречу с заместителем председателя госкорпорации развития «ВЭБ.РФ», генеральным директором некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» Ириной Макиевой. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития территории опережающего социально-экономического развития моногорода Линёво, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Обсуждался ход реализации комплексного инвестиционного плана рабочего поселка Линёво, который предусматривает наряду с реализацией инвестиционных проектов, а сегодня восемь проектов одобрены на Совете по инвестициям Новосибирской области как проекты ТОСЭР Линёво, строительство необходимой инфраструктуры – электроснабжение, газоснабжение, дороги на территории ТОСЭР. Эти проекты мы хотели бы реализовывать при финансовой поддержке Фонда развития моногородов в 2020 году. Мы обсуждали условия и критерии предоставления поддержки. Наша задача – подготовить весь пакет документов к декабрю 2019 года, направить заявку на софинансирование в наблюдательный совет Фонда. На реализацию инфраструктурных проектов в 2020 году требуется около 500 млн рублей, — подчеркнул губернатор.

Андрей Травников отметил, что в конце 2017 года в целях развития моногородов между Новосибирской областью и Фондом развития моногородов было заключено генеральное соглашение о сотрудничестве. В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 16.03.2018 №268 и от 12.04.2019 №429 на территориях монопрофильных муниципальных образований Новосибирской области – рабочего посёлка Линёво Искитимского района и рабочего посёлка Горный Тогучинского района – были созданы территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) Линёво и Горный соответственно.

Отмечается, что с 2018 года идёт работа по привлечению инвесторов на ТОСЭР Новосибирской области. На заседаниях регионального Совета по инвестициям одобрена реализация восьми инвестпроектов на территории р. п. Линёво. Общий объём инвестиций одобренных проектов составит около 2 млрд рублей – это позволит создать около 500 новых рабочих мест. Инвесторам ТОСЭР в течение 10 лет предоставляют максимально возможные льготные условия: налог на имущество – 0%, налог на землю – 0%, налог на прибыль – 0% первые 5 лет, 10% оставшиеся 5 лет, страховые взносы – 7,6%.

Сегодня одной из важнейших задач развития моногородов является обеспечение инвесторов необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой. Расходы областного бюджета на проектирование и строительство объектов инфраструктуры для инвесторов ТОСЭР Линёво в 2018 году составил 40 млн рублей, в 2019 уже 41,9 млн руб. Строительство объектов инженерной и транспортной инфраструктуры в 2020 году предполагается с участием средств Фонда развития моногородов. До конца 2019 года ожидается подготовка соответствующей заявки в Фонд.

В правительстве региона рассказали, что сегодняшняя инфраструктурная потребность инвесторов 10 объектов ТОСЭР Линёво складывается из следующих составляющих: энергетика (6,3 мВт) – 345 млн рублей; дороги (1,05 км) – 117,5 млн рублей; газоснабжение (газопровод 5,2 км) – 53,2 млн рублей; водоснабжение (водопровод 0,61 км) – 5,6 млн рублей; канализация (0,6 км) – 6,4 млн. рублей. Общий объём инвестиций в инфраструктуру на 2020 год оценивается в 527,7 млн рублей. 26,4 млн – средства бюджета Новосибирской области, 501,3 млн – заявка в Фонд развития моногородов. Срок окончания строительства вышеуказанных инфраструктурных объектов – 1.12.2020 г.

В планах на 2021 год – реконструкция автомобильной дороги от границ р. п. Линёво вдоль инвестиционной площадки №2 (планируемая стоимость – 115 млн рублей); реконструкция автомобильной дороги от заводского кольца с выходом на ул. Весенняя до инвестиционной площадки №1 (63 млн рублей); строительство автомобильной дороги 3 категории протяжённостью 3,5 км (100 млн рублей).

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