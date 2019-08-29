Международная выставка оборудования и технологий по энергетике и электротехнике "KazInterPower-2020"

Техническое переоснащение и модернизация казахстанских предприятий энергетической отрасли на протяжении последних нескольких лет, придают особое значение проведению специализированной выставки «KazInterPower» в городе Павлодаре. Ведь именно на территории Павлодарской области сосредоточено более 60 процентов энергетических мощностей Казахстана, в том числе Аксуская и Экибастузские ГРЭС, угледобывающие предприятия в Экибастузском, Майкубенском угольных бассейнах, а также предприятия цветной металлургии: алюминиевый, ферросплавный, электролизный заводы. С 2011 года выставка «KazInterPower-Павлодар» является местом делового общения, обмена идеями, демонстрационной площадкой современных технологий и разработок, платформой для активного диалога между руководителями ведущих казахстанских предприятий и российскими и зарубежными компаниями-производителями, поставщиками оборудования в энергетической отрасли.

В эти же даты на одной площадке будет проходить Международная специализированная выставка по горному делу, металлургии и энергетике «MinTech-2020». Таким образом, Ваша компания сможет представить свою продукцию по нескольким направлениям (энергетика+промышленность) и охватить все предприятия Павлодарского региона.

Большим преимуществом выставки «KazInterPower» является возможность посещения в заключительный день, основных энергетических и промышленных предприятий региона, с целью продолжения переговоров с руководителями и специалистами данных предприятий уже непосредственно на производстве. Кроме того, только на таких экскурсиях, возможно изнутри ознакомиться с основными этапами производства и тем оборудованием, которое при этом используется. В 2019 году участники выставки смогли посетить такие ведущие предприятия региона, как ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова», АО «Алюминий Казахстана», а также Подстанцию «Промышленную» АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания».

Посетители выставки:

Целевая аудитория выставки «KazInterPower» состоит из руководителей энергетических и промышленных предприятий и ключевых специалистов отрасли, которые зачастую не выезжают за пределы региона и доступны только на данной площадке. От местных предприятий делегации включают в себя специалистов различного уровня, таких как технические директора и главные энергетики, главные инженера, снабженцы и закупщики, руководители служб РЗА, АСУТП, АИИС КУЭ, КИП, конструкторы, механики, наладчики, научно-технические специалисты и т.д.

Преимущества участия в региональной выставке «KazInterPower»:

Единственная в регионе специализированная выставка по энергетике и электротехнике

Посещение выставки ключевыми специалистами отрасли, которые проявляют профессиональный интерес к представленному оборудованию и услугам

Знакомство с рынком и его тенденциями, прямой диалог с покупателями и потребителями продукции участников

Насыщенная деловая программа (круглые столы, семинары, презентации отдельных компаний-участников)

Посещение крупнейших близлежащих энергетических и промышленных предприятий области, с целью ознакомления с производственным процессом, обмена информацией и контактами со специалистами

Оптимальная стоимость участия в выставке (самая низкая по сравнению с выставками аналогичной тематики по Казахстану)

Широкие возможности для участников в плане продвижения и рекламы своего оборудования и технологий в рамках выставки - организация семинаров, презентаций, демонстраций технологических процессов прямо на стендах, размещение рекламного материала в официальном каталоге выставки и в павильоне



Основные тематические разделы выставки:

Энергетика (электро-, гидро-, тепловая и атомная, нетрадиционная и восполняемая)

Энергетическое машиностроение, электротехническое оборудование

Системы электро-, тепло- и газоснабжения

Автоматизированные системы управления технологическими процессами, системы и средства измерения и контроля

Экологическая безопасность энергоообъектов

Технологии безопасности: средства защиты, спасательные работы

Материально-техническое обеспечение отраслей (экипировка, СИЗ и т.д.)

Наиболее крупные предприятия Павлодара и Павлодарской области:

АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания», ТОО «Павлодарэнергопроект», ТОО «Павлодарские тепловые сети», Филиал АО «KEGOC» Северные МЭС (Экибастуз), Аксуская электрическая станция, АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Казэнергокабель», АО «КЭМОНТ», Павлодарская ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТОО «Электротехнический проектный институт ТЭЛПРО», Проектный институт ТОО «КФ КОТЭС», АО «Казэнергокабель», АО «Казахстанский электролизный завод», АО «Алюминий Казахстана», «Аксуский завод ферросплавов» филиал АО ТНК «Казхром», АО «Павлодарский машиностроительный завод», ТОО «Богатырь Комир» - угольные разрезы «Богатырь» и «Северный», АО «Майкаинзолото», Бозшакольский горно-обогатительный комбинат, ТОО «Майкубен-Вест», АО «Евроазиатская энергетическая корпорация – угольный разрез «Восточный», завод по производству меди ТОО «Eurasia Copper Operating», АО «Павлодарский нефтехимический завод», ТОО «Компания Нефтехим LTD», Павлодарский филиал ТОО «Кастинг», ТОО «KSP Steel», ТОО «Ремонтно-литейный завод», АО «Завод электромонтажных изделий», ТОО «Павлодарский трубопрокатный завод», ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания», ТОО «РИТАМ-Павлодар», АО «Павлодарский завод металлоконструкций-Имсталькон» и др.

Если по каким-либо причинам Ваша компания не может принять непосредственного участия в выставке, Вы можете воспользоваться «информационным участием», а именно:

- Размещение информации в официальном каталоге выставки (текст+логотип).

- Размещение рекламного модуля в официальном каталоге (А4 цветной, ½ А4 цветной).