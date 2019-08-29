Китай построит первую гибридную сверхпроводящую линию электропередачи, протяженностью 2000 км

Разработан прототип первой в мире сверхпроводящей линии электропередачи для одновременной транспортировки высоковольтного тока и сжиженного природного газа. Правительство рассматривает проект строительства 2000-километровой магистрали через всю страну.

В Институте электротехники Китайской академии наук была запущена и успешно эксплуатировалась 10-метровая гибридная линия для демонстрации возможности применения этой технологии. Она состоит из внешней оболочки и сверхпроводящего провода, который может передавать ток силой до 1 кА и напряжением более 18 кВ при нулевом сопротивлении, а пространство между ними заполнено медленно движущемся потоком природного газа, охлажденного примерно -180 °C. Это позволяет передавать электроэнергию и ископаемое топливо одновременно.

Температура СПГ позволит уменьшить сопротивление провода практически до нуля, поэтому потери электричества будут минимальными. Транспортировка сжиженного природного газа также будет эффективной, поскольку 1 м3 этого топлива в жидкой форме эквивалентен 600 м3 в газообразном состоянии.

Многих может смутить сочетание СПГ и высоковольтной линии, но, по словам команды разработчиков, они решили основные технические препятствия реализации, включая снижение риска несчастных случаев из-за электрических искр и утечки газа. Они также утверждают, что в крупномасштабном проекте уровни силы тока и напряжения могут быть намного выше, чем в действующем прототипе.

С помощью новой линии планируют соединить западный район Синьцзян, богатый энергоресурсами, с развитыми восточными, такими как Шанхай. Поскольку оценкам исследователей, сейчас на этом маршруте при транспортировке теряется почти 10% энергии.

В данный момент разрабатывается более длинный прототип, а проект строительства линии протяженностью 2000 км ожидает одобрения правительства.

Напомним, что зимой 2019 года Китай запитал самую мощную в мире линию электропередачи, протяженностью 3293 км.

текст: Илья Бауэр, фото: Китайская академия наук

bitcryptonews.ru