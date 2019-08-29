Международная выставка оборудования и технологий горнодобывающей, металлургической, угольной и энергетической промышленности "MinTech-Павлодар 2020"

Международный выставочный проект «MinTech» проводится с 2003 года и является одним из значимых и ожидаемых событий горно-металлургической отрасли в крупнейших промышленных регионах Казахстана. Выставки поочередно проходили в г.г. Караганде и Усть-Каменогорске.

Принимая во внимание большой интерес постоянных участников выставки «MinTech» к Павлодарской области, как к крупнейшему производителю и поставщику угля, ферросплавов, электроэнергии, глинозема и др. с 2011 года Международная выставка по горному делу, металлургии и углю «MinTech» стала проводиться и в г.Павлодаре. А также учитывая, что Павлодарский регион является «Энергетическим сердцем» Казахстана параллельно именно в Павлодаре в 2012г. начат наш новый выставочный проект - «КazInterPower» - Международная выставка оборудования и технологий по энергетике и электротехнике.

Проведение выставок непосредственно в промышленных регионах является, по мнению участников выставки оправданным, поскольку позволяет познакомиться с новинками оборудования и технологий, представленных на стендах гораздо большему числу специалистов различных уровней от каждого предприятия.

Поддержку выставке «MinTech-Павлодар» ежегодно оказывают: Правительство Республики Казахстан, Акимат Павлодарской области, Палата предпринимателей Павлодарской области, а также крупнейшие промышленные предприятия Павлодарского региона.

Большим преимуществом выставки «MinTech-Павлодар» является возможность посещения в заключительный день, основных промышленных и энергетических предприятий региона, с целью продолжения переговоров с руководителями и специалистами данных предприятий уже непосредственно на производстве. Кроме того, только на таких экскурсиях, есть возможность ознакомиться с основными этапами производства и тем оборудованием, которое при этом используется. В 2019 году участники выставки смогли посетить такие ведущие предприятия региона, как АО «Алюминий Казахстана», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова», а также Подстанцию «Промышленную» АО «Павлодарская Распределительная Электросетевая Компания».

Посетители выставки:

Целевая аудитория выставки «MinTech-Павлодар» состоит из руководителей промышленных предприятий и ключевых специалистов отрасли, которые зачастую не выезжают за пределы региона и доступны только на данной площадке. От местных предприятий делегации включают в себя специалистов различного уровня, таких как директора, руководители подразделений, главные инженера, специалисты отрасли - механики, конструкторы, технологи, снабженцы, научно-технические специалисты и др.

Преимущества участия в региональной выставке «MinTech-Павлодар»:

Единственная в регионе специализированная выставка по горному делу, металлургии, углю и энергетике

Посещение выставки ключевыми специалистами отрасли, которые проявляют профессиональный интерес к представленному оборудованию и услугам

Знакомство с рынком и его тенденциями, прямой диалог с покупателями и потребителями продукции участников

Насыщенная деловая программа (круглые столы, семинары, презентации отдельных компаний-участников)

Посещение крупнейших близлежащих промышленных и энергетических предприятий области, с целью ознакомления с производственным процессом, обмена информацией и контактами со специалистами

Оптимальная стоимость участия в выставке (самая низкая по сравнению с выставками аналогичной тематики по Казахстану)

Широкие возможности для участников в плане продвижения и рекламы своего оборудования и технологий в рамках выставки - организация семинаров, презентаций, демонстраций технологических процессов прямо на стендах, размещение рекламного материала в официальном каталоге выставки и в павильоне

Основные тематические разделы выставки:

• Минерально-сырьевые и топливно-энергетические ресурсы (прогнозирование, геологоразведка, производство и обогащение).

• Горные машины и оборудование (карьерный и шахтный транспорт, бурильное, проходческое и обогатительное оборудование и инструменты и т.д.).

• Автоматические системы управления горным производством.

• Металлургия (установки, оборудование и технологии для переработки сырья, плавка, литье, прокат и т.д.).

• Технологии и оборудование для добычи угля открытым и подземным способами, для углеобогащения и глубокой угле переработки.

• Энергетика (электро-, гидро-, тепловая и атомная, нетрадиционная и восполняемая).

• Энергетическое машиностроение, электротехническое оборудование.

• Системы электро-, тепло- и газоснабжения.

• Экология и охрана окружающей среды.

• Технологии безопасности: средства защиты, спасательные работы.

• Материально-техническое обеспечение отраслей (средства индивидуальной защиты, экипировка и т.д.).

Промышленное, гражданское и жилищное строительство

Дорожное строительство и коммунальная техника

Наиболее крупные предприятия Павлодара и Павлодарской области:

АО «Казахстанский электролизный завод», АО «Алюминий Казахстана», «Аксуский завод ферросплавов» филиал АО ТНК «Казхром», ТОО «Богатырь Комир» - угольные разрезы «Богатырь» и «Северный», АО «Майкаинзолото», Бозшакольский горно-обогатительный комбинат,ТОО «Майкубен-Вест», АО «Евроазиатская энергетическая корпорация – угольный разрез «Восточный», завод по производству меди ТОО «Eurasia Copper Operating», АО «Павлодарский машиностроительный завод», АО «Павлодарский нефтехимический завод», ТОО «Компания Нефтехим LTD», Павлодарский филиал ТОО «Кастинг», ТОО «KSP Steel», ТОО «Ремонтно-литейный завод», АО «Завод электромонтажных изделий», ТОО «Павлодарский трубопрокатный завод», ТОО «Казахстанская вагоностроительная компания», ТОО «РИТАМ-Павлодар», АО «Павлодарский завод металлоконструкций-Имсталькон», ТОО МайкубенВест, ТОО Майкаинский известковый завод, АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2», ТОО «Экибастузская ГРЭС-1», АО «Казэнергокабель», АО «КЭМОНТ», Павлодарская ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, АО «ПАВЛОДАРЭНЕРГО», Аксуская электрическая станция», Проектный институт ТОО «КФ КОТЭС» и др.

Если по каким-либо причинам Ваша компания не может принять непосредственного участия в выставке, Вы можете воспользоваться «информационным участием», а именно:

- Размещение информации в официальном каталоге выставки (текст+логотип).

- Размещение рекламного модуля в официальном каталоге (А4 цветной, ½ А4 цветной).