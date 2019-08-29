Сергей Мочальников: "Для угольных компаний Дальний Восток – приоритет"

Директор Департамента угольной и торфяной промышленности Сергей Мочальников принял участие в программе «Деловой день» на телеканале РБК и рассказал о ситуации, происходящей в угольном секторе.

«Европа была и остается главным рынком. Все занимаются диверсификацией - если есть много газа, чтобы не было прорыва газопровода, можно поставить угольную станцию, модное увлечение ВИЭ – но у нас не дует ветер все время, есть ночь. Самая эффективная пара это ВИЭ и уголь, и это многие в мире осознали. Мы видим четкую тенденцию смещения с Северной Европы в сторону Южной Европы, стран Магриба, а также увеличение поставок в Индию», - рассказал Сергей Мочальников об экспортных поставках в Европу.

Директор Департамента также пояснил ситуацию о нехватке инфраструктурных мощностей по переброске российского угля из центральных регионов на Дальний Восток.

«Здесь все упирается в реализацию планов ОАО «РЖД». Основной вопрос, который ставили главы регионов и Минэнерго России – ускоренными темпами модернизировать восточный полигон для того, чтобы сейчас максимально улучшить ситуацию. Потому что к 2025 году мы должны прийти к цифрам в 195 млн тонн на Восток, где можно сделать 195 млн тонн в 2025 году, а можно 190 млн тонн в 2024 году, а можем и 190 млн тонн сделать к 2022 году. Это все зависит именно от организации работы по техническому взаимодействию», - сказал он.

Сергей Мочальников отметил, что для угольных компаний Дальний Восток – приоритет. Они пытаются найти различные варианты, как туда проехать, поэтому для них принципиально важны четкие и понятные правила игры за пределами 2025 года, а также, чтобы они не нарушались.