Глава ведущей энергетической компании ОАЭ посетил производство "Профотек"

28 августа производственную площадку АО «Профотек», посетила делегация компании DEWA (Dubai Electricity and Water Authority) во главе с Саидом Мохаммедом Аль Тайером (Saeed Mohammed Al Tayer), управляющим директором и главным исполнительным директором компании.

В рамках встречи так же состоялось знакомство господина Саида Моххамеда Аль Тайера с компанией Nano Imports, являющейся официальным представителем компании Профотек в GCC (Cooperation Council for the Arab States of the Gulf). В ходе общения обсуждались уникальные качества оптических измерительных трансформаторов АО «Профотек», особенности их устройства и функционирования.

Компания DEWA обеспечивает поставку электроэнергии и воды в Дубай применяя современные цифровые технологии, что позволяет компании занимать лидирующее место в мире в своей отрасли. Представители делегации отметили, что одна из основных задач визита – поиск деловых партнеров и знакомство с энергоэффективными технологиями на российском рынке. По этой причине интерес DEWA к инновационной продукции Профотек является предметным, так как электронно-оптические трансформаторы тока и напряжения, один из ключевых элементов в области цифровизации электроэнергетики.

Итогом встречи стало приглашение компанией DEWA представителей компании Профотек в Дубай для проведения технической презентации и семинара для служб эксплуатации, что в свою очередь может послужить объективным поводом для создания первого пилотного проекта компании Профотек в странах Ближнего Востока.

"Рассчитываю, что после проведения семинара мы приступим к обсуждению пилотного проекта в ОАЭ. В свете сегодняшней встречи это представляется вполне реальным", – сообщает Олег Рудаков, генеральный директор АО Профотек.