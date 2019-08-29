Глава ведущей энергетической компании ОАЭ посетил производство "Профотек"
 
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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

Глава ведущей энергетической компании ОАЭ посетил производство "Профотек"

Глава ведущей энергетической компании ОАЭ посетил производство Профотек

30 августа 2019, 17:00
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: ПРОФОТЕК, РНК СИГРЭ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Профотек, РНК СИГРЭ

Профотек, РНК СИГРЭ

28 августа производственную площадку АО «Профотек», посетила делегация компании DEWA (Dubai Electricity and Water Authority) во главе с Саидом Мохаммедом Аль Тайером (Saeed Mohammed Al Tayer), управляющим директором и главным исполнительным директором компании.

В рамках встречи так же состоялось знакомство господина Саида Моххамеда Аль Тайера с компанией Nano Imports, являющейся официальным представителем компании Профотек в GCC (Cooperation Council for the Arab States of the Gulf). В ходе общения обсуждались уникальные качества оптических измерительных трансформаторов АО «Профотек», особенности их устройства и функционирования.

Компания DEWA обеспечивает поставку электроэнергии и воды в Дубай применяя современные цифровые технологии, что позволяет компании занимать лидирующее место в мире в своей отрасли. Представители делегации отметили, что одна из основных задач визита – поиск деловых партнеров и знакомство с энергоэффективными технологиями на российском рынке. По этой причине интерес DEWA к инновационной продукции Профотек является предметным, так как электронно-оптические трансформаторы тока и напряжения, один из ключевых элементов в области цифровизации электроэнергетики.

Итогом встречи стало приглашение компанией DEWA представителей компании Профотек в Дубай для проведения технической презентации и семинара для служб эксплуатации, что в свою очередь может послужить объективным поводом для создания первого пилотного проекта компании Профотек в странах Ближнего Востока.

"Рассчитываю, что после проведения семинара мы приступим к обсуждению пилотного проекта в ОАЭ. В свете сегодняшней встречи это представляется вполне реальным", – сообщает Олег Рудаков, генеральный директор АО Профотек.

Компания: РНК СИГРЭ

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