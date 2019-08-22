"МЕТАКЛЭЙ" примет участие в ПМГФ–2019

1-4 октября компания «МЕТАКЛЭЙ» примет участие в IX Петербургском международном газовом форуме (ПМГФ–2019) на стендах компаний-партнеров: АО «Газпром СтройТЭК Салават» и ГК «РОСНАНО». На стендах будут представлены образцы новинок для защиты газопроводов.

Стеклопластиковая «АТП ЛЕНТА»

Стеклопластиковая однонаправленная армированная «АТП ЛЕНТА» – уникальный продукт, который представляет собой композиционный материал на основе модифицированного полиэтилена, однонаправленно армированного стеклоровингом, и комплекса добавок, придающих материалу повышенную стойкость к термоокислительной деструкции в процессе переработки и эксплуатации. Адгезионная составляющая ленты - модифицированный полимер («Метален АПЭ-11» производства АО «МЕТАКЛЭЙ») придает улучшенные свойства и повышенные физико-механические показатели.

На российском рынке стеклопластиковая «АТП ЛЕНТА» является инновационным продуктом, который предназначен в газовой отрасли для защиты наружного антикоррозионного полимерного покрытия от механических воздействий в процессе строительства, монтажа, эксплуатации, ремонта и реконструкции трубопровода и отводов диаметром от 219 до 1420 мм.

Порошковая композиция полиэтилена КОУТМЕТ AFM

Новая разработка компании – Коутмет AFM представляет собой порошковый материал на основе полиэтилена и комплекса модифицирующих добавок, улучшающих технологические и эксплуатационные свойства поверхности изделия.

Порошковая композиция полиэтилена КОУТМЕТ AFM предназначена для создания внешнего и внутреннего антикоррозионного защитного покрытия стальных труб, стальных фасонных деталей магистральных трубопроводов (стыковые соединения, изгибы, фитинги, отводы, переходники), используемых при строительстве газо - и нефтепроводов, емкостей резервуаров, бункеров, цистерн различного назначения, в том числе контактирующих с питьевой водой и пищевыми продуктами, металлических и бетонных оснований строительных конструкций (мостов, фундаментов, стен, бассейнов), при возведении и эксплуатации морских сооружений и судов, обеспечивая надежную защиту конструкции, снижая потери и увеличивая срок службы.

Защитное стеклопластиковое покрытие «Кольчуга»

Стеклопластиковое покрытие «Кольчуга» защищает изоляционные покрытия трубопроводов и отводы от повреждений в скальных, гравийно-галечниковых и мерзлых грунтах при строительстве, реконструкции, ремонте, протаскивании газопроводов бестраншейным и траншейным методами и в процессе эксплуатации.

Покрытие основано на технологии использования термопластичной ленты, армированной непрерывным стекловолокном («АТП-лента» производства АО «МЕТАКЛЭЙ»). Оно предназначено для труб диаметром от 219 до 1420 мм и способно надежно защитить трубопровод от механических повреждений при строительстве в самых сложных грунтах при температуре от -80°С до +80°С. На ПМГФ-2019 можно будет посмотреть видео испытаний покрытия, пообщаться с технологами и ознакомиться с преимуществами разработки.

Будем рады приветствовать всех посетителей наших стендов: представителей трубопрокатных и трубозаготовительных предприятий, научных центров и экспертов для обсуждения новых тенденций отрасли и переговоров о сотрудничестве.