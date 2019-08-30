"Швабе" представляет систему "Сталкер" для посадки самолета

Холдинг «Швабе» демонстрирует на МАКС-2019 новое техническое исполнение лазерных курсоглиссадных систем посадки воздушных судов – систему «Сталкер». Лазерная система является инициативной разработкой Красногорского завода им. С.А. Зверева, входящего в контур «Швабе».

Система представляет собой комплекс, состоящий из трех лазерных маяков, в каждом из которых по шесть модулей. Маяки располагаются на летном поле по обеим сторонам и в 100 метрах перед торцом взлетно-посадочной полосы. Потребность в системе возникает в условиях плохой видимости – дожде, тумане, низкой облачности, когда посадка затруднена.

При заходе на посадку пилот видит три лазерных луча, обозначающих направление, то есть курс, посадки и глиссадную плоскость. Для упрощения оценки собственного местоположения экипажем глиссадная плоскость отмечена двумя лучами: левый луч излучает прерывисто два раза в секунду, правый – один раз в секунду, а курс отмечен одним лучом, светящимся непрерывно. Управление системой производится с командного пункта инженером светосигнального оборудования или диспетчером посадки с пульта дистанционного управления.

«При создании системы «Сталкер» мы ориентировались в первую очередь на потребности пилотов, несмотря на то что потенциальными заказчиками являются аэропорты. При тестировании системы самым распространенным среди них был вопрос о безопасности лазера для зрения. Мы создали абсолютно безопасную лазерную систему. Так, например, по сравнению с обычной лазерной указкой плотность мощности излучения маяков «Сталкера» ниже в 42 раза», – рассказал первый заместитель генерального директора холдинга Сергей Попов.

«Сталкер» полностью пыле- и влагозащищен, прост в установке, обслуживании и использовании, может эксплуатироваться в условиях 100-процентной влажности, при температуре от -50 до +60 градусов Цельсия, а назначенный ресурс системы составляет 60 тысяч часов, время восстановления работоспособности при любом отказе – не более 5 минут. Ввиду высокого уровня модульности системы восстановление ее работоспособности производится путем замены неисправного элемента, не прерывая работы всей системы. Надежность безотказной работы 0,995, что означает высокую надежность «Сталкера».