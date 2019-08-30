Siemens займется разработкой умных энергосетей в Хорватии

Компания Siemens заключила соглашение о сотрудничестве в рамках европейского проекта Sincro.Grid для разработки интеллектуальных энергосетей в Хорватии, сообщает издание Balkan Green Energy News.

В рамках реализации Sincro.Grid будут внедрены передовые цифровые технологии, позволяющие обеспечить эффективную передачу электроэнергии между Хорватией и Словенией, оперативный мониторинг и дистанционный контроль через единый виртуальный центр управления. Предполагается, что сеть также будет охватывать энергию из альтернативных источников и позволит повысить аккумулирующую способность и надежность энергосбережения в регионе.

Проект будет реализован совместными усилиями с хорватским оператором передающих систем HOPS и в общей сложности потребует около 15 месяцев работ и 36,6 млн крон инвестиций ($5,46 млн).

ТАСС