Siemens займется разработкой умных энергосетей в Хорватии

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30 августа 2019, 17:30
Рубрика: За рубежом
Метки: Sincro.Grid, Siemens, ХОРВАТИЯ
Отрасль: Электроэнергетика
Компания Siemens заключила соглашение о сотрудничестве в рамках европейского проекта Sincro.Grid для разработки интеллектуальных энергосетей в Хорватии, сообщает издание Balkan Green Energy News.
В рамках реализации Sincro.Grid будут внедрены передовые цифровые технологии, позволяющие обеспечить эффективную передачу электроэнергии между Хорватией и Словенией, оперативный мониторинг и дистанционный контроль через единый виртуальный центр управления. Предполагается, что сеть также будет охватывать энергию из альтернативных источников и позволит повысить аккумулирующую способность и надежность энергосбережения в регионе.
Проект будет реализован совместными усилиями с хорватским оператором передающих систем HOPS и в общей сложности потребует около 15 месяцев работ и 36,6 млн крон инвестиций ($5,46 млн).