В Челябинске начался финал конкурса "Лидеры энергетики"

В Челябинске во дворце спорта «Трактор» открылся финальный этап Всероссийского конкурса «Лидеры энергетики». Итоговое мероприятие «Лидеров энергетики» проводится по методике и правилам конкурса «Лидеры России». 440 инженеров, работников электросетевых компаний России, успешно прошедших отборочные испытания, в командах по 10 человек за круглыми столами сегодня будут работать над профильными кейсами по актуальным вопросам функционирования электросетевого комплекса.

Работу конкурсантов будут оценивать приглашённые эксперты, в том числе, победители конкурса «Лидеры России», руководители Министерства энергетики РФ и предприятий группы «Россети». По его итогам определятся лучшие 100 специалистов, которые будут рассматриваться в приоритетном порядке для замещения руководящих должностей в структуре группы компаний «Россети».

Приветствие участникам конкурса направил Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. В телеграмме премьер-министра, в частности, говорится:

«Современный энергетический комплекс – одно из главных условий развития экономики и социальной сферы. Сегодня перед отраслью стоят новые масштабные задачи. Их решение невозможно без вас, талантливых, целеустремленных, амбициозных людей, с которыми мы связываем большие надежды. Ведь именно вы обладаете ярким, нестандартным мышлением, которое позволяет воплощать самые смелые и передовые идеи. Уверен, что вам удастся продемонстрировать не только глубокие знания, но и особые лидерские качества».

«Участники конкурса - руководители РЭС «Россетей» и аналогичных им подразделений в других компаниях - это без преувеличения интеллект и руки системной надежности всего электросетевого комплекса России. Принимая решение о запуске конкурса «Лидеры энергетики» мы хотели, в первую очередь, подчеркнуть, насколько эта категория управленцев важна для отрасли», - подчеркнул генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский.

Как отметил глава холдинга, выступая на открытии, «проигравших в конкурсе нет».