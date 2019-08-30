Бригады "Пензаэнерго" провели капремонт ВЛ 10 кВ Долгоруковская в кратчайшие сроки

В рамках исполнения целевой программы бригады службы распределительных сетей Пензенского производственного отделения филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») - «Пензаэнерго» в течение трех дней капитально отремонтировали воздушную линию электропередачи (ВЛ) 10 кВ Долгоруковская.

Энергетики Пензенского, Бессоновского, Лунинского, Иссинского, Мокшанского и Шемышейского РЭС провели работы по замене 98 выработавших свой ресурс деревянных стоек на железобетонные. Также на протяжении 30 пролетов опор была расчищена охранная зона ВЛ от древесно-кустарниковой растительности. Общий объем работ, проведенных с использованием мульчерной техники, составил 3,2 га.

Время отключения ВЛ для безопасного выполнения ремонтных работ было минимизировано благодаря оптимально составленному графику. На время отключения ВЛ от питающего центра потребители были обеспечены электроэнергией за счет использования передвижных дизельных электростанций.

В результате проведенного ремонта ВЛ-10 кВ Долгоруковская повысилась надежность электроснабжения потребителей трех населенных пунктов - сёл Долгоруково и Ясная Поляна, поселка Заводской. Помимо этого, проведение работ по дальнейшему обслуживанию линии стало более безопасным.