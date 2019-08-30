На втором инновационном энергоблоке поколения "3+" Нововоронежская АЭС завершились испытания на полном уровне мощности

1 сентября 2019 года на пусковом энергоблоке № 2 Нововоронежской АЭС-2 (блоке №7 НВАЭС) завершились испытания на уровне мощности 100%.

– На новом энергоблоке завершилась фаза освоения уровня мощности 100% номинальной, в рамках которой мы успешно провели порядка ста различных пусконаладочных работ и испытаний. Их результаты позволили перейти к следующему этапу – комплексному опробованию оборудования энергоблока или сдаточным испытаниям, регламент которых предусматривает работу энергоблока на номинальной мощности в течение 15-ти суток. В работу будут введены все технологические системы, контрольно-измерительные приборы, блокировки, устройства сигнализации и дистанционного управления, защиты, автоматические регуляторы, автоматизированная система управления технологическими процессами. Это последние испытания блока перед вводом в эксплуатацию, – отметил заместитель главного инженера по сооружению новых блоков Владимир Казанский.

Успешное завершение программы заключительных 15-суточных испытаний подтвердит, что оборудование и технологические системы нового энергоблока работают в полном соответствии с проектом. После этого энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 с реактором ВВЭР-1200 вместе с объектами пускового комплекса будет предъявлен Приёмочной комиссии и комиссии Ростехнадзора для приёмки в эксплуатацию.

Напомним, первое включение энергоблока №2 НВ АЭС-2 в сеть (энергопуск) состоялось 1 мая 2019 года. Разрешение Ростехнадзора на проведение испытаний энергоблока №2 на этапе опытно – промышленной эксплуатации Нововоронежская АЭС получила 3 июня 2019 г., после чего начались пусконаладочные работы оборудования в различных режимах.

Ввод энергоблока №2 НВАЭС-2 в эксплуатацию повысит суммарную мощность Нововоронежской АЭС в 1,5 раза, даст мощный импульс для развития экономики Воронежской области, увеличит валовый региональный продукт (ВРП) и, по оценкам экспертов, пополнит бюджет региона на сумму около 1 млрд рублей в качестве налога на имущество уже в 2020 году.

Нововоронежская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион Госкорпорации «Росатом» - «Электроэнергетический»). Станция расположена на берегу р. Дон в 42 км южнее Воронежа. Это первая в России АЭС с реакторами типа ВВЭР (водо-водяные энергетические реакторы корпусного типа с обычной водой под давлением). Три реактора станции являются головными – прототипами серийных энергетических реакторов. Первый энергоблок был пущен в 1964 г., второй – в 1969, третий – в 1971, четвертый – 1972, пятый – 1980 г.

Энергоблоки №№ 1, 2 остановлены в 1984 и 1990 г. соответственно. Энергоблок №3 остановлен в 2016 г. для проведения мероприятий по выводу из эксплуатации. Энергоблок №4 введен в эксплуатацию после модернизации и продления срока эксплуатации 27 декабря 2018 года. Энергоблок № 1 Нововоронежской АЭС-2 введен в промышленную эксплуатацию 27 февраля 2017 года. Энергоблок № 2 Нововоронежской АЭС-2 включен в сеть 1 мая 2019 года. В настоящее время идет этап опытно-промышленной эксплуатации.

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