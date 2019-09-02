Портал RusCable.Ru готовит эксклюзивный репортаж о кабельном заводе "Алюр"
 
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Портал RusCable.Ru готовит эксклюзивный репортаж о кабельном заводе "Алюр"

Портал RusCable.Ru готовит эксклюзивный репортаж о кабельном заводе Алюр

2 сентября 2019, 16:07
Рубрика: Новости портала
Метки: АЛЮР, РЕПОРТАЖ, RusCable.Ru

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Общий план основного цеха производства

Общий план основного цеха производства

Склад готовой продукции

Склад готовой продукции

28 августа 2019 года, по приглашению руководства кабельного завода «Алюр», представители медиахолдинга «РусКабель» посетили производственную площадку предприятия, расположенную в городе Великие Луки. Специально для портала RusCable.Ru, ведущие специалисты компании провели эксклюзивную экскурсию, включившую в себя обзор всех этапов производства и контроля качества кабельной продукции, выпускаемой заводом. Весь процесс тщательно записывался, фотографировался и снимался на видео корреспондентами портала. Результатом этой поездки станет подробный репортаж, в традиционной стилистике наших публикаций, а также в видео-формате, переносящим повествование на абсолютно новый уровень.

«Кабельный завод «Алюр» на протяжении вот уже более 23 лет работает на рынке кабельно-проводниковой продукции, показывая высокую динамику развития и эффективно используя современный уровень технологий, вкупе с профессионализмом кадровых рабочих и специалистов. Номенклатура выпускаемых изделий: силового кабеля, контрольного кабеля и проводов, постоянно расширяется, а процесс их изготовления совершенствуется. Предприятием, в том числе, освоен выпуск силового кабеля с сечением токопроводящей жилы до 240 мм.кв., с возможностью бронированного исполнения. В настоящее время, линейка продукции насчитывает более 12 тысяч маркоразмеров.

Делегация портала сделала обход предприятия, расположенного на площадке в 12 тысяч кв.м., ознакомившись с каждым из этапов полного цикла производства, организованного заводом «Алюр». От складов кабельных материалов, волочения катанки, до производства готовой продукции, контроля качества, складирования и отгрузки на грузовые автомобили из собственного парка компании. В рамках экскурсии также была показана испытательная лаборатория завода, оснащенная передовым оборудованием, позволяющим проводить надежную проверку качества, как готовой продукции, так и входной контроль материалов. Дополнительно, предприятие имеет в составе собственную ремонтную базу, позволяющую проводить полноценное обслуживание производственных мощностей, осваивать новые технологические процессы. Не стал исключением для экскурсии и новый цех, находящийся в процессе постройки, с использованием собственных ресурсов завода «Алюр».

Одной из ключевых составляющих репортажа станет интервью с генеральным директором завода «Алюр» Алексеем Бобровым, проведенное генеральным директором медиахолдинга «РусКабель» Александром Гусевым. О целях, стремлениях, будущем и прошлом, о состоянии кабельной промышленности и перспективах развития, о ценных кадрах и их воспитании, а также о многом другом вы узнаете из удивительной и интересной беседы двух руководителей.

Все материалы по итогам поездки будут опубликованы на портале уже в первые недели сентября. Следите за анонсами и оставайтесь с нами, будет интересно!

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