Портал RusCable.Ru готовит эксклюзивный репортаж о кабельном заводе "Алюр"

Общий план основного цеха производства Склад готовой продукции

28 августа 2019 года, по приглашению руководства кабельного завода «Алюр», представители медиахолдинга «РусКабель» посетили производственную площадку предприятия, расположенную в городе Великие Луки. Специально для портала RusCable.Ru, ведущие специалисты компании провели эксклюзивную экскурсию, включившую в себя обзор всех этапов производства и контроля качества кабельной продукции, выпускаемой заводом. Весь процесс тщательно записывался, фотографировался и снимался на видео корреспондентами портала. Результатом этой поездки станет подробный репортаж, в традиционной стилистике наших публикаций, а также в видео-формате, переносящим повествование на абсолютно новый уровень.

«Кабельный завод «Алюр» на протяжении вот уже более 23 лет работает на рынке кабельно-проводниковой продукции, показывая высокую динамику развития и эффективно используя современный уровень технологий, вкупе с профессионализмом кадровых рабочих и специалистов. Номенклатура выпускаемых изделий: силового кабеля, контрольного кабеля и проводов, постоянно расширяется, а процесс их изготовления совершенствуется. Предприятием, в том числе, освоен выпуск силового кабеля с сечением токопроводящей жилы до 240 мм.кв., с возможностью бронированного исполнения. В настоящее время, линейка продукции насчитывает более 12 тысяч маркоразмеров.

Делегация портала сделала обход предприятия, расположенного на площадке в 12 тысяч кв.м., ознакомившись с каждым из этапов полного цикла производства, организованного заводом «Алюр». От складов кабельных материалов, волочения катанки, до производства готовой продукции, контроля качества, складирования и отгрузки на грузовые автомобили из собственного парка компании. В рамках экскурсии также была показана испытательная лаборатория завода, оснащенная передовым оборудованием, позволяющим проводить надежную проверку качества, как готовой продукции, так и входной контроль материалов. Дополнительно, предприятие имеет в составе собственную ремонтную базу, позволяющую проводить полноценное обслуживание производственных мощностей, осваивать новые технологические процессы. Не стал исключением для экскурсии и новый цех, находящийся в процессе постройки, с использованием собственных ресурсов завода «Алюр».

Одной из ключевых составляющих репортажа станет интервью с генеральным директором завода «Алюр» Алексеем Бобровым, проведенное генеральным директором медиахолдинга «РусКабель» Александром Гусевым. О целях, стремлениях, будущем и прошлом, о состоянии кабельной промышленности и перспективах развития, о ценных кадрах и их воспитании, а также о многом другом вы узнаете из удивительной и интересной беседы двух руководителей.

Все материалы по итогам поездки будут опубликованы на портале уже в первые недели сентября. Следите за анонсами и оставайтесь с нами, будет интересно!