Путепровод на юге Петербурга капитально отремонтируют за три года
 
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Инвестиции (проекты)

Путепровод на юге Петербурга капитально отремонтируют за три года

Путепровод на юге Петербурга капитально отремонтируют за три года

2 сентября 2019, 16:30
Рубрика: Инвестиции
Метки: РЖД, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 

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Компания "Российские железные дороги" (РЖД) совместно с властями Петербурга капитально отремонтирует в течение трех лет Цимбалинский путепровод, соединяющий Невский и Фрунзенский районы Санкт-Петербурга, сообщил журналистам в понедельник врио губернатора города Александр Беглов.

"Мы договорились с РЖД, что мост станет современным четырехполосным. В дальнейшем РЖД передадут мост властям Санкт-Петербурга. Инвестиции в реконструкцию составят 4,5 млрд рублей, проект рассчитан на три года, вложения осуществят РЖД и городские власти в равных долях", - сказал Беглов.

Он подписал соглашение о передаче путепровода в собственность правительству Санкт-Петербурга с генеральным директором - председателем правления "Российских железных дорог" (РЖД) Олегом Белозеровым.

Белозеров подчеркнул, что под мостом будет пролегать участок маршрута высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург.

"Участок ВСМ Москва - Санкт-Петербург будет пролегать под этим сооружением, соответственно, над ним будет самая современная четырехполосная трасса", - отметил глава РЖД.

Цимбалинский путепровод частично закрыли на капитальный ремонт в декабре 2018 года. Работы планировалось завершить к первому июня, однако впоследствии их продлили на несколько лет.

Мост над путями станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский к северу от платформы Фарфоровская был сооружен в 1910 году.

ТАСС

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