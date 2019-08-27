"Россети Кубань" завершила ремонт подстанции "Упорная" в Лабинском районе

Специалисты Лабинских электрических сетей (филиала компании «Россети Кубань») завершили ремонтных работы на подстанции 110 кВ «Упорная». От ее надежной работы зависит электроснабжение 6,6 тысяч жителей и объектов жизнеобеспечения станицы Упорной и хутора Сладкий Лабинского района Краснодарского края.

Энергетики выполнили ремонт масляных выключателей, разъединителей, измерительных трансформаторов и другого оборудования. Выполнили покраску оборудования, обновили знаки безопасности и диспетчерские наименования.

Специалисты филиала заменили разрядники, отслужившие свой нормативный срок, на более современный тип защитных аппаратов – нелинейные ограничители перенапряжений (ОПН). ОПН – электрический аппарат, предназначенный для защиты оборудования систем электроснабжения от коммутационных и грозовых перенапряжений.

На сегодняшний день ОПН является одним из эффективных средств защиты оборудования электрических сетей и приспособлен для ограничения широкого спектра перенапряжений. Из основных преимуществ ограничителей – герметичность конструкции, небольшие габариты, отсутствие искрового промежутка и высокое и стабильное качество.