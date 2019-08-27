"Россети Кубань" завершила ремонт подстанции "Упорная" в Лабинском районе

Открытый турнир среди кабельщиков
2 сентября 2019, 18:00
Рубрика: Модернизация
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ
Отрасль: Электроэнергетика
Специалисты Лабинских электрических сетей (филиала компании «Россети Кубань») завершили ремонтных работы на подстанции 110 кВ «Упорная». От ее надежной работы зависит электроснабжение 6,6 тысяч жителей и объектов жизнеобеспечения станицы Упорной и хутора Сладкий Лабинского района Краснодарского края.
Энергетики выполнили ремонт масляных выключателей, разъединителей, измерительных трансформаторов и другого оборудования. Выполнили покраску оборудования, обновили знаки безопасности и диспетчерские наименования.
Специалисты филиала заменили разрядники, отслужившие свой нормативный срок, на более современный тип защитных аппаратов – нелинейные ограничители перенапряжений (ОПН). ОПН – электрический аппарат, предназначенный для защиты оборудования систем электроснабжения от коммутационных и грозовых перенапряжений.
На сегодняшний день ОПН является одним из эффективных средств защиты оборудования электрических сетей и приспособлен для ограничения широкого спектра перенапряжений. Из основных преимуществ ограничителей – герметичность конструкции, небольшие габариты, отсутствие искрового промежутка и высокое и стабильное качество.
– Ремонтная кампания близится к завершению. Сейчас для энергетиков самая жаркая пора в прямом и переносном смысле. Подготовку энергообъектов выполняем в полном соответствии с утвержденными графиками. Своевременный и качественный ремонт оборудования электросетевого хозяйства – залог успешного прохождения осенне-зимнего периода, – подчеркивает директор Лабинских электросетей Юрий Каверзнев.