"Карелэнерго" подключает к электросетям фельдшерско-акушерские пункты в Лахденпохском районе

"Рынок должен регулировать себя сам"
3 сентября 2019, 14:00
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД, КАРЕЛЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Карельский филиал «Россети Северо-Запад» обеспечил электроснабжением три модульных фельдшерско-акушерских пункта в поселках Лумиваара, Терву и Ласанен.
Специалисты «Карелэнерго» выполнили устройство линейного ответвления самонесущим изолированным проводом (СИП), который особо устойчив к неблагоприятным природным явлениям и гарантирует бесперебойное электроснабжение. Мощность, которую энергетики предоставили каждому зданию, составила 15 кВт.
Надежное электроснабжение современных медицинских модулей позволит непрерывно оказывать доврачебную и экстренную помощь жителям поселков.