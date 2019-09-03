"Карелэнерго" подключает к электросетям фельдшерско-акушерские пункты в Лахденпохском районе

Карельский филиал «Россети Северо-Запад» обеспечил электроснабжением три модульных фельдшерско-акушерских пункта в поселках Лумиваара, Терву и Ласанен.

Специалисты «Карелэнерго» выполнили устройство линейного ответвления самонесущим изолированным проводом (СИП), который особо устойчив к неблагоприятным природным явлениям и гарантирует бесперебойное электроснабжение. Мощность, которую энергетики предоставили каждому зданию, составила 15 кВт.

Надежное электроснабжение современных медицинских модулей позволит непрерывно оказывать доврачебную и экстренную помощь жителям поселков.