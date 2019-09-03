Пилотный проект умных станций заряда электромобилей протестируют в Нидерландах
 
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За рубежом

Пилотный проект умных станций заряда электромобилей протестируют в Нидерландах

Пилотный проект умных станций заряда электромобилей протестируют в Нидерландах

3 сентября 2019, 15:45
Рубрика: За рубежом
Метки: ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ЭЗС, СНЭ
Отрасль: Транспорт Электроэнергетика 

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Правительство Нидерландов объявило о проведении экспериментальной установки 472 умных зарядных устройств, способных использовать электромобили в качестве источников энергии, сообщает издание Clean Technica.

Новые зарядные устройства будут установлены в 21 городе, причем для реализации проекта будет выделено €5 млн ($5,5 млн). Ключевое отличие новых станций - возможность использовать аккумуляторы подключенных к сети электромобилей в качестве источника энергии. Водители смогут реализовать часть свободной энергии, направив ее обратно в сеть и получив за это денежную компенсацию.

Система будет управляться аналитическими алгоритмами, рассчитывающими соотношение объема энергии и ее стоимость для каждой транзакции. Предполагается, что таким образом сами электромобили смогут исполнять роль мобильных виртуальных электростанций.

ТАСС

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