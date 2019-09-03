"Россети" подписали меморандум с крупнейшей государственной компанией Erdenes Mongol в рамках официального визита Президента Российской Федерации В.В. Путина в Монголию
 
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Контракты

"Россети" подписали меморандум с крупнейшей государственной компанией Erdenes Mongol в рамках официального визита Президента Российской Федерации В.В. Путина в Монголию

Россети подписали меморандум с крупнейшей государственной компанией Erdenes Mongol в рамках официального визита Президента Российской Федерации В.В. Путина в Монголию

3 сентября 2019, 14:45
Рубрика: Контракты
Метки: РОССЕТИ, МОНГОЛИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 

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Глава «Россетей» Павел Ливинский и исполнительный директор компании Erdenes Mongol Пурэвжав Ганхуу приняли участие в работе делегаций в рамках двухсторонней встречи лидеров России и Монгольской Народной Республики, которая состоялась сегодня в Улан-Баторе.

Итогом переговоров стало подписание меморандума сроком на три года с целью долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества в области исследований и развития интеграционных связей энергосистем Северо-Восточной Азии, включая необходимые первостепенные меры по усилению и повышению надежности электроэнергетической системы и развитие электроэнергетической инфраструктуры в горнодобывающей промышленности Монголии.

В числе других направлений взаимодействия в документе указаны вопросы оценки текущего состояния электроэнергетической системы Монголии, разработки схемы и программы развития энергосистемы страны, а также внедрения передовых цифровых технологий в электросетевой комплекс, проектирование и строительство объектов электросетевого комплекса, технологическое присоединение новых стратегических месторождений и других объектов промышленности.

Стороны договорились сформировать совместную рабочую группу для разработки общей дорожной карты региональной интеграции электроэнергетических рынков Северо-Восточной Азии с учетом модернизированной энергосистемы Монголии, провести совместные исследования и подготовить технико-экономическое обоснование строительства новых межгосударственных линий электропередачи. По итогам изучения перспективных проектов сотрудничества компании планируют рассмотреть возможность создания совместного предприятия.

Компания: ПАО "Россети"

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