Минкомсвязь России провела на ВЭФ сессию про развитие отрасли дата-центров

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации выступило организатором панельной дискуссии «Инфраструктура для экономики данных: новые возможности для сотрудничества между Дальним Востоком и АТР», которая прошла в рамках Восточного экономического форума.

Ключевой доклад на сессии сделал замдиректора департамента координации и реализации проектов по цифровой экономике Минкомсвязи России Алексей Галюжин. Он сравнил данные в цифровой экономике с «новой нефтью»: нефтепровод «превращается» в широкополосные каналы связи, буровые установки – в приборы и технологии, позволяющие собирать и передавать данные, НПЗ – в ЦОД, а бензин – в услуги для конечного пользователя, предоставляемые по итогам «добычи», передачи, хранения и обработки данных. Как работа двигателя зависит от качества бензина, так же и работа экономики зависит от качества услуг, продолжил аналогию Алексей Галюжин.

По его словам, экономике данных нужна соответствующая инфраструктура, в том числе центры обработки и хранения данных. Госполитика по развитию этой отрасли направлена на снятие административных и технологических барьеров, стимулирование импортозамещения оборудования и ПО, информационную безопасность и повышение конкурентоспособности российских компаний на международном рынке.

Нацпрограмма «Цифровая экономика Российской Федерации» предполагает отдельный пул мероприятий, направленный на создание устойчивой и безопасной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех потребителей.

По прогнозам Минкомсвязи России, цифровая трансформация в ряде отраслей, в первую очередь в строительстве, транспорте, энергетике, городском хозяйстве, в скором времени неизбежно приведет к острой необходимости хранить, обрабатывать и анализировать данные. К увеличению потребности в развитии ЦОД приведет и заинтересованность операторов связи в развитии собственной инфраструктуры. Ожидается, что к 2024 году российский рынок физической и виртуальной инфраструктуры ЦОД вырастет в 3 раза, более чем до 300 млрд руб., а суммарное количество введенных в эксплуатацию коммерческих стоек приблизится к 100 тыс.

Россия относится к группе стран с наиболее благоприятными условиями для строительства ЦОД. Так, она обладает хорошим климатом, развитой телекоммуникационной инфраструктурой, высококвалифицированными инженерными и ИТ-кадрами, низкой частотой стихийных бедствий, устойчивостью энергогенерации, доступностью воды и умеренной стоимостью генерации электроэнергии.

Минкомсвязь России видит потенциал развития международной кооперации в АТР в сфере строительства ЦОД. Уже сейчас российскими дата-центрами пользуются международные компании. Среди успешных кейсов – использование компанией SAP инфраструктуры ЦОД «Ростелекома», партнерство Huawei с сетью ЦОД 3Data, стратегическое партнерство и сервисный контракт между IXcellerate и китайским сервис-провайдером Tencent Cloud.

Особые надежды в выходе на международные рынки министерство возлагает именно на Дальний Восток, поэтому намерено поддерживать на территории региона инвестпроекты по строительству ЦОД, в том числе с ориентиром на транснациональные компании и заказчиков из стран АТР.

Модератор сессии, партнер iKS Consulting Татьяна Толмачева от лица отраслевого сообщества и АНО «Координационный совет по ЦОД и облачным услугам» рассказала о том, как бизнес видит потенциал российского рынка ЦОД и какими мерами предлагает его реализовать. Она, в частности, отметила, что игроки рынка поддерживают все инициативы Минкомсвязи, направленные на стимулирование строительства ЦОД.

В сессии также приняли участие гендиректор Корпорации развития Якутии Афанасий Саввин, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Сергей Мытенков, президент бизнес-группы по работе с операторами Huawei в Евразии Чжао Лэй, вице-президент МТС Валерий Шоржин, президент «Гипрогор проект» Михаил Грудинин, старший вице-президент Orange Business Services Ричард Вагенинген и гендиректор «Инсистемс» Евгений Вирцер.