На полях ВЭФ-2019 состоялось первое заседание Общественного совета Северного морского пути

4 сентября 2019 года на Владивостокском экономическом форуме 2019 прошло первое заседание Общественного совета Северного морского пути (СМП), созданного по инициативе Госкорпорации «Росатом».

В первом заседании на полях ВЭФ приняли участие заместитель министра Минвостокразвития России Александр Крутиков, заместитель министра - руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Юрий Цветков, генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев, генеральный директор - председатель правления ПАО «Совкомфлот» Сергей Франк, исполнительный вице-президент «Мицуи О.С.К. Лайнс» Такеши Хашимото, управляющий директор сингапурского филиала «Нордик Балк Кэрриерс» Томас Линдгрен Йенсен, управляющий директор «Стена Балк АБ» Матс Карлссон, президент АО «ОСК» Алексей Рахманов, директор Дирекции СМП Росатома Вячеслав Рукша и еще около 30 участников.

В состав Совета вошли представители грузовладельцев, судоходных компаний, научных и проектных организаций, страхового бизнеса и морских регистров, российских органов исполнительной власти. В общей сложности в заседании приняли участие представители более чем 10 стран, в том числе Японии, Китая, Южной Кореи, ОАЭ, Швеции, Дании, Германии, Франции и Норвегии.

Основной целью деятельности Совета стало расширенное обсуждение планов и подготовка рекомендаций в сфере развития СМП с учётом лучших международных практик.

«В рамках федерального проекта «Северный морской путь» разработан ряд мероприятий для достижения целевого показателя грузопотока по СМП в 80 млн тонн в год к 2024 году. Для этого необходимо создать инфраструктуру, включающую арктический ледокольный флот, спутниковую связь, средства аварийно-спасательной готовности, портовый флот и цифровые услуги судоходству. Решить эту задачу мы сможем только совместно со всеми участниками Совета: грузовладельцами, судоходными компаниями, научными и проектными организациями, представителями бизнеса и органов власти», - подчеркнул генеральный директор Росатома Алексей Лихачев.

Иностранные участники заседания также отметили, что существенный рост объема перевозок грузов в акватории СМП позволяет говорить о перспективах создания глобального и конкурентного транспортного маршрута, который в дополнение к традиционным транспортным коридорам надежно свяжет Северо-Восточную, Восточную и Юго-Восточную Азию с Европой, обеспечит безопасную и бесперебойную доставку продукции, произведенной в рамках действующих и перспективных арктических проектов по добыче минерального сырья, конечным потребителям на мировые рынки.

Для справки:

Ранее Госкорпорация «Росатом», в соответствии с решениями руководства Российской Федерации выполняющая функцию инфраструктурного оператора Северного морского пути, выступила с предложением о создании Общественного совета СМП, куда были бы приглашены представители крупнейших российских и иностранных организаций, заинтересованные в арктическом мореплавании и имеющие соответствующую компетенцию. Деятельность Совета – это необходимая часть большого проекта по развитию Северного морского пути. Заседания Совета было предложено проводить два раза год - на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) и Восточного экономического форума (ВЭФ). К следующему заседанию Совета планируется собрать предложения от участников по совместной работе и приступить к их реализации.