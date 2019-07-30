Инновационные устройства безопасности для защиты промышленных установок от компании "Феникс Контакт РУС" будут представлены в рамках конференции "ПТА-Уфа 2019"

18 сентября 2019 года в Уфе состоится Специализированная конференция по промышленной автоматизации «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА – Уфа 2019».

Место проведения: Конференц-центр отеля Holiday Inn Ufa, Верхнеторговая площадь, д.2.

Организатор: ООО «ЭКСПОТРОНИКА». Сайт: https://www.pta-expo.ru/ufa/

В рамках деловой программы спонсор конференции, компания «Феникс Контакт РУС», представит презентацию на тему «Промышленные коммуникационные технологии». Особое внимание будет уделено актуальным решениям для защиты промышленных установок.

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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

В настоящее время число подключений промышленных систем к «внешнему миру» постоянно растет, поэтому вопрос о кибербезопасности автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) актуален сегодня как никогда. События последних лет подтвердили реальность угрозы различных информационных воздействий на промышленные объекты.

Угрозы для ICS/SCADA сетей приходят как из “внешнего” мира, так и изнутри сети. Все они, вне зависимости от того, преднамеренные это действия или случайные ошибки, в итоге приводят к проблемам функционирования SCADA-сети.

Предприятия могут функционировать эффективно, только если их системы надежны и безотказны: выход системы из строя, саботаж или потеря данных могут стать причиной значительного экономического ущерба. Поэтому очень важно избегать таких потерь.

Для наилучшей защиты промышленных установок компания «Феникс Контакт РУС» предлагает линейку устройств безопасности mGuard для различных применений, например, для безопасного удаленного обслуживания системы управления или доступа сервисных работников. Устройства mGuard отлично подходят для децентрализованной защиты и безопасного удаленного обслуживания ячеек производства или отдельных машин. Благодаря большому разнообразию конструкций специалисты «Феникс Контакт РУС» всегда могут подобрать подходящее изделие для любого приложения.

В программе конференции слушателей также ждут выступления таких ведущих игроков рынка автоматизации, как «ТЕХНОЛИНК», Advantech, Rittal, HollySys, Fastwel, «ПРОСОФТ», «Модульные Системы Торнадо», AdvantiX и др. В выставочной зоне развернется экспозиция интеллектуальных систем и компонентов.

Тематические разделы конференции «ПТА – Уфа 2019» охватят наиболее актуальные для цифровой экономики направления:

Промышленная автоматизация: программное обеспечение, оборудование и решения, как достичь эффективности.

Развитие промышленной автоматизации и облачных технологий.

Промышленный интернет вещей и большие данные для решения задач управления производством.

Искусственный интеллект и внедрение роботизированных технологий.

Эффективное управление предприятием на основе «цифрового двойника» производственной системы.

Автоматизация и диспетчеризация инженерных систем.

Информационная безопасность промышленных предприятий, переход к цифровизации.

Организаторы приглашают руководителей, ведущих инженеров и специалистов нефтехимических, машиностроительных, приборостроительных, деревообрабатывающих, энергетических, транспортных, строительных и других компаний посетить конференцию «ПТА - Уфа 2019», которая состоится 18 сентября 2019 года в отеле Holiday Inn Ufa по адресу: г. Уфа, Верхнеторговая площадь, д.2.

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Контакты по вопросам участия, посещения и сотрудничества: