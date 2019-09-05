На энергоблоке №2 Ленинградской АЭС выработан первый кубометр химически обессоленной воды

На площадке Ленинградской АЭС-2 успешно опробована водоподготовительная установка, необходимая для выработки химически обессоленной воды для второго строящегося энергоблока с реактором ВВЭР-1200.

Как пояснили в химическом цехе ЛАЭС-2, водоподготовительная установка будет введена в эксплуатацию до конца сентября. Полученная в результате ее работы вода потребуется, прежде всего, для проведения циркуляционной промывки первого контура реакторной установки второго строящегося энергоблока.

Во время промышленной эксплуатации воду используют для заполнения первого и второго контуров блока, соединяющих основное оборудование реакторной и турбинной установок, для подпитки, продувки, охлаждения, дезактивации, регенерации и т.д.

«Для нас, химиков, безопасность энергоблока начинается в первую очередь с водоподготовки. Исходная природная вода, поступающая к нам из Финского залива, содержит много примесей. На водоподготовительной установке мы очищаем ее от водорослей, песка, бактерий и солей, получая практически идеальную субстанцию. Ее использование предотвратит появление коррозии конструкционных материалов и отложений на поверхностях оборудования и трубопроводов, а значит, продлит срок их эксплуатации, сохранит их теплопередающие свойства. Вода высокой степени очистки обеспечивает целостность барьеров безопасности технологического контура», - рассказал начальник химического цеха Ленинградской АЭС-2 Сергей Дмитриев.

«Водоподготовительная установка будет вырабатывать 90 кубометров химобессоленной воды в час. Это можно сравнить с водоемом 5 на 8 метров и глубиной 2 метра, который будет заполняться кристально чистой водой каждый час», - добавил ведущий инженер химического цеха Андрей Стецюк.

Для справки:

По сравнению с традиционными энергоблоками (ВВЭР-1000) проект, по которому построен блок поколения «3+» ЛАЭС, обладает рядом преимуществ, существенно повышающих его экономические характеристики и безопасность. Так, электрическая мощность реакторной установки повышена на 20%, с 1000 до 1200 МВт; срок службы основного оборудования увеличен в два раза, с 30 до 60 лет. При этом энергоблок отвечает самым высоким международным требованиям в области ядерной безопасности.

Проект ЛАЭС-2 является референтным для таких международных проектов Госкорпорации «Росатом» как Белорусская АЭС, АЭС «Пакш-2», АЭС «Эль-Дабаа», АЭС «Ханхикиви-1» и т.д.

Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом», расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является крупнейшей в России по установленной мощности 4200 МВт и единственной с двумя типами реакторов: в работе три действующих энергоблока РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах электрической мощностью 1000 МВт) и один энергоблок поколения 3+ ВВЭР-1200 (водо-водяной энергетический реактор электрической мощностью 1200 МВт). Первый в стране энергоблок РБМК-1000 остановлен для вывода из эксплуатации 21 декабря 2018 г. Продолжается сооружение энергоблока № 2 ВВЭР-1200. Заказчик-застройщик проекта сооружения замещающих мощностей Ленинградской АЭС - АО «Концерн Росэнергоатом»; генеральный проектировщик - АО «АТОМПРОЕКТ», генеральный подрядчик - АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».