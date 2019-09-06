"Почта России" вложит 2,6 млрд рублей в логистический центр в аэропорту Хабаровска

Объем вложений в логистический почтовый центр, который "Почта России" построит к концу 2020 года в хабаровском аэропорту, оценивается в 2,6 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.

"Хабаровский логистический почтовый центр является ключевым проектом "Почты России" на Дальнем Востоке. Это 15 тыс. кв. м с зоной исполнения интернет-заказов, с автоматизированной сортировкой и местом международного почтового обмена. Для региона это минимум 800 новых рабочих мест. Ориентировочный объем инвестиций в проект оценивается в 2,6 млрд рублей", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Почты России" Николая Подгузова после встречи с главой Хабаровского края Сергеем Фургалом на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

Начать строительство "Почта России" планирует уже в сентябре 2019 года, запуск объекта намечен на конец 2020 года, а к 2022 году планируется вывести центр на полную мощность - более 270 млн отправлений в год. Проект включает в себя строительство сортировочного центра, складов для обработки заказов, подъездных путей. В работе центра будут применяться современные информационные решения, что позволит создать условия для развития интернет-торговли, а также оптимизирует маршруты доставки внутрироссийской и международной почты. На площадях центра участникам рынка электронной коммерции будут оказываться в том числе услуги по хранению товаров, сбору заказов и передачи на доставку покупателям.

Фургал сообщил, проект получит всестороннюю поддержку правительства Хабаровского края.

Сеть "Почты России" на территории Хабаровского края насчитывает 177 действующих отделений почтовой связи, расположенных в сельской местности. За прошлый год в регионе было отремонтировано 44 отделения почтовой связи, в 2019 году ремонтные работы запланированы еще в 40 отделениях.

ТАСС