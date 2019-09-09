Bosch и CATL договорились о совместном производстве новых аккумуляторов на 48 В

Немецкая компания Bosch и китайская Amperex Technology Co. Limited (CATL) решили удвоить усилия в деле разработки и производства идеальной аккумуляторной батареи XXI века, сообщает портал solarbranche.de. По мнению экспертов, 48-вольтовой аккумулятор идеально вписывается в быт современного автомобилиста и гарантирует экономически выгодную гибридизацию в производстве и накоплении электроэнергии.

Очередное долгосрочное стратегическое сотрудничество между Bosch и CATL базируется на синергии: немецкие инженеры предлагают идеальное решение проблемы хранения электроэнергии, а китайский производитель филигранно воплощает его в жизнь. Целью партнерства является выпуск высокоэффективных автомобильных аккумуляторов на 48 вольт — именно такой стандарт востребован на современном автомобильном рынке.

Инженеры и проектировщики Bosch рассматривают 48 В как минимальный стандарт на рынке транспортных средств. Постепенно весь мир перейдет именно на такой вольтаж, поскольку он является основным элементом для 48-вольтных гибридных систем привода авто.

По словам Штефана Хартунга — управляющего директора Bosch:

«Мы должны понимать элементы батареи, хотя не мы их производим». В лице CATL немцы приобрели надежного делового партнера, отлично зарекомендовавшего себя в сфере литиево-ионных аккумуляторов. Умножив знания Бош и производственный опыт CATL, предприятия намерены усилить свои позиции на растущем рынке 48-вольтовых автомобильных аккумуляторов.

Высокоэффективные аккумуляторы Bosch 48V будут выпускаться на немецких заводах

Китайский партнер — CATL, уже строит завод по производству аккумуляторов в Арнштадте, смета составила 2 миллиарда евро. А 48-вольтовые аккумуляторы первого поколения сошли с конвейера в конце прошлого года 2018 года в китайском городе Уси.

Почему аккумуляторы на 48 вольт так взволновали немецких инженеров? Дело в том, что такие батареи гарантируют экономически эффективную гибридизацию потребления и накопления электроэнергии, особенно когда речь идет об автомобиле. Электрификация на 48 В поддерживает двигатель внутреннего сгорания с помощью электродвигателя. Энергия поступает от 48-вольтовой батареи и восстанавливается при торможении. Таким образом достигается экономия топлива до 15%, отмечают бережливые немцы: «Из соображений эффективности нельзя не использовать энергию торможения», — поясняет Хартунг.

В будущем 48-вольтная гибридизация станет минимальным стандартом на рынке транспортных средств, и уже сейчас рынок решений 48V растет по всему миру. По прогнозам Bosch, в 2025 году каждый пятый новый автомобиль в мире будет иметь 48-вольтовую систему с соответствующей батареей на борту.

"ПРОНЕДРА"