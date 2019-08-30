"Камский кабель" получил патент на полезную модель огнестойкого кабеля
 
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Инновации (разработки)

"Камский кабель" получил патент на полезную модель огнестойкого кабеля

Камский кабель, камкабель, импортозамещение

В Государственном реестре полезных моделей РФ зарегистрирован патент на «Кабель силовой огнестойкий с оболочками, не содержащими галогенов».

Эксперты оценили новизну конструкции, возможность практического применения изделия в производстве и его использования потребителями. Кроме того, отмечена высокая актуальность кабеля для импортозамещения. Отечественные компании аналогичную продукцию не производят. На территории России ее выпускают лишь зарубежные заводы, которые локализовали свое производство в нашей стране.

К разработке кабелей на напряжения на 1, 3, 10 кВ в огнестойком исполнении технологи приступили еще в конце прошлого года.  В качестве изоляции была выбрана этилен-пропиленовая резина, поскольку она имеет преимущества перед сшитым полиэтиленом по гибкости и взрывоопасности. Основной задачей  специалистов было обеспечить огнестойкость кабеля, существенно не увеличивая  его диаметр и сохраняя высокие электрические, механические, а также климатические параметры.  Таким образом, новая продукция может использоваться во взрывоопасных зонах, а также на объектах, где к кабелю предъявляются требования сохранения работоспособности в случае возникновения пожара.

Акт квалификационных испытаний подписан, продукция поставлена на производство. «Камский кабель»  уже приступили к изготовлению первого заказа.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Камский кабель"

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