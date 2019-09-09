"Ведомости": Iveco хочет расширить производство авто в России

Итальянский автопроизводитель Iveco планирует расширить свое присутствие в РФ, локализовав производство легких коммерческих авто (LCV), среднетоннажных грузовиков, и увеличив производство тяжелых грузовиков. Об этом сообщает газета "Ведомости", ссылаясь на бизнес-директора "Ивеко Руссия" Роберто Каматту.

Как пишет издание, топ-менеджер выразил надежду, что реализация проекта позволит в течение 3-5 лет как минимум в два раза увеличить продажи в РФ. По его оценке, в текущем году продажи автомобилей итальянской компании разных типов составят около 2300 единиц.

У итальянского концерна уже есть производство в России - на мощностях в Челябинской области совместно с ТМТ Iveco производит тяжелые грузовики. У Iveco в СП 33%. Как заявил топ-менеджер компании, речь не идет об остановке производства - только о расширении через поиск партнера.

При этом в компании не стали отрицать, что могут претендовать в дальнейшем на подписание специального инвестиционного контракта (СПИК). СПИК - форма соглашения государства с инвесторами, целью которого является стимулирование локализации производства на территории РФ. По этому контракту инвестор берет на себя обязательства осуществить инвестиции в создание, модернизацию или освоение производства на территории России в обмен на компенсацию утилизационного сбора, неизменность налоговых условий, доступ к госзакупкам и мерам поддержки спроса. Механизм действует с 2015 года. Основной критерий соответствия у производителя - уровень локализации.

СПИК 2.0, который должен заработать в этом году, можно будет заключить только на условиях внедрения в стране уникальных технологий и продуктов. Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее говорил, что госсубсидии в автопроме с 2020 года смогут получать только компании, которые заключили СПИК. Такие контракты имеются у всех основных производителей машин в РФ.

По оценке менеджера одного из европейских автоконцернов, новое производство грузовиков итальянской компании может обойтись в сумму до €100 млн.