Компания "МТС" направит более 900 млн рублей на развитие цифровой инфраструктуры в Липецкой области в ближайшие три года. Соответствующее соглашение было подписано во вторник временно исполняющим обязанности главы региона Игорем Артамоновым и президентом ПАО "МТС" Алексеем Корня, сообщает пресс-служба администрации региона.

"Сотрудничество будет направлено на реализацию проектов по цифровизации экономики, городского хозяйства и социальной сферы региона. В ближайшие три года "МТС" инвестирует в цифровую инфраструктуру Липецкой области более 900 млн рублей", - говорится в сообщении.

В соответствии с соглашением сотовый оператор планирует покрыть трассу М4 "Дон" и железнодорожные пути южного направления скоростным мобильным интернетом. Одним из приоритетных направлений сотрудничества также станет развитие в Липецкой области инновационных технологий для цифровизации экономики региона и его социальной сферы. Например, запуск тестовых зон и внедрение элементов "умного города" на основе телекоммуникационных и информационных технологий.