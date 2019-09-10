В Карелии рассчитывают сэкономить 14,5 млн рублей благодаря энергоэффективным технологиям

Кампания по внедрению энергосберегающих технологий в госучреждениях Карелии позволит сэкономить в 2019 году 14,5 млн рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального Минстроя.

"После выполнения работ, запланированных на этот год, ожидаемая ежегодная экономия составит около 14,5 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Правительство региона в 2019 году направило на мероприятия по улучшению энергоэффективности 117 млн рублей. На эти деньги центр энергосбережения и комфортной городской среды уже модернизировал тепловые пункты и установил новые приборы учета тепловой энергии. Перемены затронули 11 учреждений здравоохранения, а также крупнейшие больницы Карелии, в том числе Республиканский онкологический диспансер, Республиканский кожно-венерологический диспансер и Республиканская инфекционная больница. Заменили окна также в Пряжинской и Сегежской центральных районных больницах и в Петрозаводской поликлинике № 4.