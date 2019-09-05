Цифровизация производства: ТЕХНОЛИНК расскажет о прорывных технологиях в рамках конференции "ПТА-Уфа 2019"

Сегодня, когда промышленный интернет вещей и услуг введён в производственную среду, мы постепенно вступаем в эпоху новой промышленной революции. Индустрия 4.0 подразумевает переход на полностью автоматизированное цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме реального времени в постоянном взаимодействии с внешней средой.

В рамках деловой программы специалисты ГК ТЕХНОЛИНК, спонсора конференции, познакомят участников с аппаратными и программными средствами для автоматизации предприятий в эпоху промышленного интернета и цифровой трансформации предприятий, а также продемонстрируют применение принципов Индустрии 4.0 к существующим на предприятиях системам АСУТП и АСАК, MES и LIMS.

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Один из вопросов, волнующих специалистов, готово ли современное аппаратное оборудование к работе в условиях промышленного интернета и в составе систем цифрового управления предприятием. В рамках доклада «Цифровые технологии управления производством в эпоху Индустрии 4.0» специалисты ТЕХНОЛИНК постараются ответить на него.

Чтобы адаптация проходила пошагово, без ущерба для качества производственных процессов, появился тренд на переход от традиционных АСУ к IICS (Industrial Internet Control Systems). IICS – системы управления, использующие промышленный интернет для безболезненного перехода от традиционной концепции изолированных управляющих систем к обслуживанию и мониторингу производственного процесса через интернет.

PACSystems от Emerson Machine Automation Solutions - инновационное решение, интегрирующие технологии промышленного интернета в классические системы управления. Эта гибкая и высокопроизводительная система управления широко используется в самых различных областях промышленности, включая системы водоснабжения и канализации, промышленные котельные, машиностроение, а также в автомобильной, химической и нефтегазовой отрасли.

Контроллеры линейки PACSystems RX3i решают самые трудные задачи, стоящие перед автоматизированными системами. Новейшие процессоры имеют многоядерную структуру, что повышает количество и сложность решаемых задач. Большой объём рабочей памяти центральных процессоров многократно увеличивает объём архивируемых данных. Наличие последовательного гигабитного порта и использование волоконно-оптических линий связи позволяет получить высокоскоростное и надёжное соединение на расстоянии до нескольких километров.

Задержки, связанные с общим сбором данных с устройств ввода/вывода – одна из наиболее часто встречающихся болевых точек современных контроллеров. Время отклика на события в системе (изменение состояния, неисправности и др.) многих контроллеров – десять миллисекунд и более. Контроллеры RX3i и протокол PROFINET повышают скорость обмена данными до нескольких Гбит/с, устраняют задержки и позволяют получить мгновенный (0 миллисекунд) отклик на события в системе, предотвращая случайные ошибки и связанный с этим дорогостоящий простой производства.

Тема «Цифровые двойники оборудования и процессов: управление надёжностью и повышение качества производства» станет одной из ключевых тем, которую специалисты ГК ТЕХНОЛИНК раскроют в рамках конференции.

При планировании развития производства важно использовать инновационные информационные технологии и передовую аналитику для организации и улучшения рабочих процессов. Необходимы решения, которые помогут уменьшить незапланированное время простоя, оптимизировать отдельные операции и производственные процессы в целом, действовать на опережение. Создание цифровых двойников оборудования и процессов - отправная точка для цифровой трансформации производства, позволяющая повышать качество и надёжность.

Рассказывая о цифровых двойниках процессов, специалист ГК ТЕХНОЛИНК продемонстрирует решение от компании GE Digital для систем усовершенствованного управления и оптимизации технологического процесса путём формирования математической модели и её интеграции в существующие на предприятии контуры управления. GE CSense – управление по модели с оптимизацией, где математическая модель строится с использованием нейронных сетей или правил нечёткой логики. Модели применяются для создания виртуальных анализаторов (там, где прямое измерение невозможно или выполняется, не так часто, как это необходимо), решения задач многопараметрического управления, стабилизации и оптимизации технологических режимов с учётом известных ограничений и на основе ключевых показателей эффективности.

Использование цифровых двойников оборудования для решения задач, связанных с повышением надёжности, возможно с помощью другого программного продукта компании GE Digital, связанным с превентивной диагностикой. GE Smart Signal – мониторинг основного производственного оборудования, обеспечивающий раннее предупреждение об отказах оборудования с указанием типа неисправности и приоритета, определение отклонений в поведении оборудования, влияющих на его надёжность, предупреждение катастрофических отказов оборудования. Система превентивной диагностики постоянно собирает и анализирует данные. Решение помогает сократить время незапланированных простоев, повысить доступность оборудования, снизить затраты на техническое обслуживание и потери производства.

В программе конференции слушателей также ждут выступления таких ведущих игроков в сфере автоматизации, как Феникс Контакт РУС, Advantech, Rittal, HollySys, Fastwel, «ПРОСОФТ», «Модульные Системы Торнадо», «Ростелеком Солар», AdvantiX и др. В выставочной зоне развернется экспозиция интеллектуальных систем и компонентов.

Организаторы приглашают руководителей, ведущих инженеров и специалистов нефтехимических, машиностроительных, приборостроительных, деревообрабатывающих, энергетических, транспортных, строительных и других компаний посетить конференцию «ПТА - Уфа 2019», которая состоится 18 сентября 2019 года в отеле Holiday Inn Ufa по адресу: г. Уфа, Верхнеторговая площадь, д.2.

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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ

Контакты по вопросам участия, посещения и сотрудничества:

Ефремова Ирина Тел: +7(495) 234-22-10 E-mail: efremova.i@expotronica.ru Голуб Мирослава Тел: +7(812) 448-03-38 E-mail: promotion@expotronica.ru



