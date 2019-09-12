Привлечение ТЭС к регулированию частоты позволило максимально эффективно использовать гидроэнергоресурсы ЕЭС России в условиях повышенной приточности летом и осенью 2019 года

В августе – сентябре 2019 года, как и в период традиционного весеннего половодья, Системный оператор продолжил использование тепловых электростанций для автоматического вторичного регулирования частоты в условиях повышенного уровня воды в бассейнах рек. Регулирование осуществляется в рамках процедур рынка системных услуг и позволяет более эффективно использовать гидроресурсы ГЭС при производстве электроэнергии.

С 24 августа по 5 сентября задачи по автоматическому вторичному регулированию частоты и перетоков активной мощности (АВРЧМ) в ЕЭС России решались в том числе отдельными энергоблоками тепловой генерации в рамках работы рынка услуг по обеспечению системной надежности (рынка системных услуг). Частичный перенос резерва вторичного регулирования с ГЭС на тепловые станции обеспечил рациональное использование водных ресурсов ряда гидроэлектростанций в первой ценовой зоне оптового рынка с увеличением выработки электроэнергии на ГЭС более чем на 55 млн кВт•ч (оценочно).

Привлечение энергоблоков ТЭС к АВРЧМ в рамках рынка системных услуг позволило в условиях повышенного уровня воды в реках Волжского бассейна летом и осенью 2019 года минимизировать величину размещаемых на ГЭС резервов вторичного регулирования частоты в ЕЭС России и тем самым освободить более дешевые гидроресурсы для производства электроэнергии. В частности, мероприятия, реализованные Системным оператором, позволили минимизировать привлечение к АВРЧМ Волжской ГЭС и Жигулевской ГЭС и значительно сократить на них объемы холостых водосбросов в период с 24 августа по 5 сентября.

В АВРЧМ одновременно участвовали до 18 энергоблоков ТЭС генерирующих компаний ПАО «ОГК-2», АО «Татэнерго», АО «Интер РАО – Электрогенерация», ООО «БГК», с которыми Системный оператор заключил договоры оказания услуг по АВРЧМ в 2019 году в рамках функционирования рынка услуг по обеспечению системной надежности.

Договоры, заключенные по результатам конкурентного отбора поставщиков системных услуг, позволяют использовать в АВРЧМ 27 энергоблоков ТЭС. По сравнению с прошлым годом количество энергоблоков, отобранных для участия в АВРЧМ, стало больше на 10 единиц, при этом объем резервов вторичного регулирования увеличился на ±205,06 МВт – до ±388,06 МВт, что позволяет более эффективно использовать гидроресурсы ГЭС в период паводка.

Информация об АВРЧМ

Автоматическое вторичное регулирование частоты и мощности энергоблоками ТЭС осуществляется в соответствии с требованиями стандартов Системного оператора. Требования предусматривают, что максимальная величина изменения мощности для теплового энергоблока под воздействием автоматики не может превышать 5 % от его номинальной мощности, что является условием обеспечения надежного режима работы оборудования.

В основном для целей АВРЧМ используются ГЭС, являющиеся высокоманевренными объектами генерации, способными оперативно увеличивать или снижать выработку под управлением системы автоматического регулирования частоты и перетоков мощности или по команде Системного оператора, компенсируя возникающие в энергосистеме отклонения частоты. Для этого часть мощности гидроэлектростанций резервируется под выполнение задачи регулирования и не участвует в плановой выработке электроэнергии. В течение года резервирование части мощности чаще всего не влияет на объем выработки электроэнергии на ГЭС, так как указанный объем в большей степени зависит от приточности и запасов гидроресурсов. В период паводка объем притока воды может превышать пропускную способность турбин, что в условиях наполненности водохранилищ приводит к необходимости увеличения объема холостых водосбросов.