Энергетики "Россети Центр и Приволжье" внедряют современные системы телемеханизации на подстанциях в Удмуртской Республике

«Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» продолжает работу по модернизации системы сбора и передачи информации на подстанциях. Питающие центры Удмуртэнерго планомерно оснащаются современным телемеханизационным оборудованием. Телемеханизация подстанций является одним из важных направлений стратегии цифровой трансформации электросетевого комплекса, реализуемой ГК «Россети».

В 2019 году модернизация телемеханики и связи будет произведена на подстанции «Восточная» в городе Ижевске. Установка современного оборудования приведет к повышению наблюдаемости объекта, выполнению требований системного оператора к телемеханизации энергообъектов. На подстанции будет организовано два независимых канала связи для передачи информации от энергообъекта в диспетчерские центры. Современные устройства цифровой телемеханики, применяемые энергетиками, обладают обширным комплексом коммуникационных возможностей. Диспетчер в режиме реального времени сможет получать информацию о режиме работе оборудования энергообъектов и отслеживать состояние сети: уровень напряжения, нагрузку по каждому фидеру и по подстанции в целом, и другие показатели. Работы на ПС «Восточная» планируется завершить до конца ноября 2019 года.

Также в рамках работ по модернизации систем сбора и передачи информации с объектов энергетики планируют перевести все работающие каналы телемеханики и связи с Пермским РДУ на современные протоколы передачи данных TCP/IP. Всего по программе модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях 2019 года 17 объектов Удмуртэнерго будут оснащены подобным оборудованием.