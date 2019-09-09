BauHaus – первый жилой комплекс в Санкт-Петербурге с зарядными станциями ABB EVLunic B+
 
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Инновации (разработки)

BauHaus – первый жилой комплекс в Санкт-Петербурге с зарядными станциями ABB EVLunic B+

электротранспорт, ABB, АББ, ЭЗС

электротранспорт, ABB, АББ, ЭЗС

Строительная компания Bau City Development завершила в Санкт-Петербурге строительство своего флагманского объекта, жилого комплекса BauHaus, оснащённого электрооборудованием концерна ABB, а также зарядными станциями для автомобилей EVLunic.

Компания ABB, мировой технологический лидер в области промышленной автоматизации и решений для энергетики, оснастила ЖК BauHaus зарядными станциями для электромобилей, а также полным спектром электрооборудования. Жилой комплекс BauHaus стал первым домом класса business-light, объединив в себе преимущества элитного жилья и оптимальную стоимость. Застройщик реализовал в проекте сложные технологические и инженерные решения, многие из которых применены впервые в России. Например, здесь использовано комплексное остекление на базе немецких окон Gealan Kubus, энергоэффективность которых в два раза выше, чем требуется по строительным нормативам. Просторный холл с круглосуточным ресепшн и места общего пользования выполнены в стиле музея Porsche. Двор BauHaus продолжает концепцию продуманного и эстетичного пространства: там разбит многоуровневый сад в скандинавском стиле с хвойными и плодовыми растениями и разными сценариями освещения.

За инновации в BauHaus отвечает система автоматического сбора и передачи данных со счётчиков, интерактивные сенсорные планшеты, предусмотренные для управления домофонией и системой «умный дом», а также зарядные станции для электромобилей ABB EVLunic B+.

Всё электрооборудование, используемое в BauHaus – распределительные устройства, этажные и квартирные щиты – производства ABB. Такое решение способствует повышению энергоэффективности здания и снижению затрат на его эксплуатацию. BauHaus имеет высший платиновый сертификат по энергоэффективности «Green Zoom».

«Для «БауХаус» мы выбрали передовые решения от надёжных партнёров. Для нас важно, чтобы наш дом и все его инженерные системы были эстетичными, функциональными и не теряли своей актуальности. Поэтому уже сегодня мы интегрируем то, чем люди будут пользоваться и через 10 лет. Так, во всём мире растёт количество электромобилей, и игнорировать этот факт было бы недальновидно. Возможность быстрой зарядки своего автомобиля прямо в подземном паркинге – значительное преимущество, которое позволяет людям сократить время на решение бытовых вопросов и быть мобильнее. Мы проанализировали предложения от всех ведущих производителей зарядных станций для электромобилей и сделали выбор в пользу системы ABB EVLunic B+», – комментирует Кирилл Сиволобов, соучредитель Bau City Development, генеральный директор BauHaus.

«Bau City Development постоянно стремятся к инновациям во всех сферах профессиональной деятельности. Например, планировки квартир можно посмотреть, используя виртуальную реальность. Вы можете погрузиться в VR, прогуливаясь по территории здания, посмотреть интерьер холлов, квартиры, внешний вид фасадов. Проект BauHaus однозначно является отличным примером реализации качественного жилья в Санкт-Петербурге, начиная от выверенного проекта, порядка на стройплощадке и заканчивая качественным и красивым зданием, которое стало архитектурной доминантой Московского района. Мы рады, что именно этот жилой комплекс стал первым объектом, в котором установлены наши зарядные станции для электромобилей EVLuniс», – отметил Александр Прудников, руководитель бизнес-подразделения «Электрооборудование» ABB в России.

Серия зарядных станций EVLuniс – качественное и экономически эффективное решение для зарядки электромобилей в местах длительной стоянки. Данные станции оснащаются разъемом или кабелем тип 1 или тип 2 для зарядки по стандарту Mode 3. В зависимости от типа электромобиля полная зарядка занимает от 3-4 часов, мощность зарядной станции регулируется от 4.6 до 22 кВт в зависимости от питающей линии. Станции компактны и просты в использовании: подключаются к обычной однофазной и трехфазной сети, контроль доступа к станции может осуществляться с помощью RFID карты или простого ключа. Важно, что все станции EVlunic оснащены системой защиты от токов утечки, что обеспечивает высокий уровень безопасности.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Компания АББ

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