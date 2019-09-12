Оборудование для шельфа

Эффективность энергетики - главная тема
13 сентября 2019, 12:45
Рубрика: Производство
Метки: ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, НОВОМЕТ
Отрасль: Нефтегазовая промышленность
«Новомет» поставляет инновационное оборудование для добычи нефти на российском шельфе на протяжении последних нескольких лет. Визит представителей «Газпром нефть шельф» был призван упрочить это сотрудничество.
Перед совещанием генеральный директор АО «Новомет-Пермь» Максим Перельман познакомил гостей с производственной площадкой пермского предприятия: цехами мехобработки, сборочным и литейным производством. Представители нефтяной компании высоко оценили уровень организации производства на «Новомете».
Максим Перельман в презентации возможностей предприятия отметил, что компания сегодня работает в 23 странах мира и успела накопить опыт работы на шельфе в разных частях света. Также генеральный директор «Новомета» рассказал о проектах локализации производства, активном освоении новой площадки на территории бывшего завода «Велта» (производство высокотемпературного кабеля).
«Надеюсь, что наше сотрудничество продолжится, и мы сможем реализовывать как локальные задачи, так и масштабные проекты. На сегодня технологии «Новомета» эффективно решает задачу импортозамещения в сегменте добычи нефти на шельфе. Это хорошая альтернатива импортному оборудованию», — отметил начальник департамента импортозамещения и реализации технологической стратегии «Газпром нефть шельф» Андрей Власов.