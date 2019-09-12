Власти КБР направят более 96 млн рублей на повышение энергоэффективности региона

Власти Кабардино-Балкарии выделят на повышение энергоэффективности региона более 96 млн рублей из бюджета республики на 2021-2025 годы. Такой объем финансирования предусмотрен в профильной госпрограмме региона, представленной на обсуждение членов кабмина КБР в пятницу.

"Цель государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики в Кабардино-Балкарской Республике" - надежное обеспечение республики топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности использования и развития энергетики. Предусмотрено финансирование госпрограммы из бюджета КБР на 2021-2025 годы на общую сумму 96,3 млн рублей", - сообщил замминистра Алим Макуашев, представляя проект документа.

Программа была принята членами правительства КБР единогласно.