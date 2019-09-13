ЗАО "ЗЭТО" примет участие в RE-BUILD SYRIA 2019

С 17 по 21 сентября ЗАО "ЗЭТО" примет участие в – 5-й международной выставке и конференции по инвестициям в проекты реконструкции Сирии "RE-BUILD SYRIA 2019". Выставка посвященная проектам, связанным с экономическим восстановлением страны.

ЗАО "ЗЭТО" представит новейшие разработки. Всю необходимую рекламную и техническую информацию по всей номенклатуре продукции, можно получить на стенде ЗЭТО, ВЦ "Damascus New Fairground City", г. Дамаск, Сирия.

На выставке будут представлены более 300 местных и международных компаний из 35 стран, среди которых: Иордания, Франция, Италия, Россия, Беларусь, Иран, Бразилия, Македония, Индонезия, ЮАР, Сербия, Дания, Греция, Испания, Китай, Венесуэла, Пакистан, Куба, Германия, Ирак, Индии, Румынии, Бельгии, Танзании и Сирия.