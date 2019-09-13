ЗАО "ЗЭТО" примет участие в RE-BUILD SYRIA 2019
 
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Мероприятия

ЗАО "ЗЭТО" примет участие в RE-BUILD SYRIA 2019

ЗАО ЗЭТО примет участие в RE-BUILD SYRIA 2019

13 сентября 2019, 18:00
Рубрика: Мероприятия
Метки: ЗЭТО
Отрасль: Электротехника 

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С 17 по 21 сентября  ЗАО "ЗЭТО" примет участие в – 5-й международной выставке и конференции по инвестициям в проекты реконструкции Сирии "RE-BUILD SYRIA 2019". Выставка посвященная проектам, связанным с экономическим восстановлением страны.

ЗАО "ЗЭТО" представит новейшие разработки. Всю необходимую рекламную и техническую информацию по всей номенклатуре продукции, можно получить на стенде ЗЭТО, ВЦ "Damascus New Fairground City", г. Дамаск, Сирия.

На выставке будут представлены более 300 местных и международных компаний из 35 стран, среди которых: Иордания, Франция, Италия, Россия, Беларусь, Иран, Бразилия, Македония, Индонезия, ЮАР, Сербия, Дания, Греция, Испания, Китай, Венесуэла, Пакистан, Куба, Германия, Ирак, Индии, Румынии, Бельгии, Танзании и Сирия.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ЗАО "ЗЭТО"

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