Александр Новак: “Между Россией и Турцией ведется постоянная работа по наращиванию двустороннего сотрудничества”

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во встрече Президента Российской Федерации Владимира Путина с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По окончании переговоров Министр энергетики Российской Федерации и сопредседатель Межправительственной смешанной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Александр Новак отметил успешную системную работу с Турцией в рамках Смешанной межправительственной Российско-Турецкая комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, 16-е заседание которой состоялось в июле 2019 года в городе Анталья.

«Ведется постоянная работа по наращиванию двустороннего сотрудничества между Россией и Турцией в торгово-экономической области по всем направлениям, в том числе в энергетике по проекту “Турецкий поток” и АЭС “Аккую”, - сказал Александр Новак.

Министр также отметил, что параллельно активно развиваются отношения России с Турцией в банковской сфере, сфере финансов, транспорта, промышленности и здравоохранения, а также по линии инвестиционного взаимодействия между Российским Фондом Прямых Инвестиций и Турецким Суверенным Фондом. Одним из драйверов укрепления двустороннего сотрудничества, в частности, является развитие партнерства в области сельского хозяйства.