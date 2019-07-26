Председатель комитета Государственной Думы по энергетике выскажет свою точку зрения на проблему конкуренции в электроэнергетике

Павел Завальный выступит на пленарной сессии ежегодной конференции «Новая Россия – новая энергетика. Генерация будущего» 19 сентября 2019 г на площадке Radisson Collection Hotel Moscow (гостиница «Украина»). Конференция проводится в 11-й раз под эгидой Ассоциации «Совет производителей энергии и стратегических инвесторов электроэнергетики», объединяющей интересы 17 генерирующих компаний совокупной мощностью 187 ГВт.

Содействие развитию конкуренции в России определено Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 №618 как приоритетное направление деятельности. Фокус обсуждений на конференции будет направлен на развитие конкуренции на энергетических рынках. Начало дискуссии – 10.00.

Получить информацию по программе конференции можно в Ассоциации «Совет производителей электроэнергии»: тел.: +7 (495) 225-60-02 доб. 1683; e-mail: info@np-cpp.ru.