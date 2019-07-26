Председатель комитета Государственной Думы по энергетике выскажет свою точку зрения на проблему конкуренции в электроэнергетике
 
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Встречи

Председатель комитета Государственной Думы по энергетике выскажет свою точку зрения на проблему конкуренции в электроэнергетике

Председатель комитета Государственной Думы по энергетике выскажет свою точку зрения на проблему конкуренции в электроэнергетике

16 сентября 2019, 14:30
Рубрика: Встречи
Метки: ГОСДУМА
Отрасль: Электроэнергетика 

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Павел Завальный выступит на пленарной сессии ежегодной конференции «Новая  Россия  –  новая  энергетика.  Генерация  будущего»  19 сентября 2019 г на площадке Radisson Collection Hotel Moscow (гостиница «Украина»). Конференция проводится в 11-й раз под эгидой Ассоциации «Совет производителей энергии и стратегических инвесторов электроэнергетики», объединяющей  интересы  17 генерирующих компаний совокупной мощностью 187 ГВт.

Содействие   развитию   конкуренции  в  России  определено  Указом   Президента  Российской  Федерации от 21 декабря 2017 №618 как приоритетное направление деятельности.  Фокус обсуждений на конференции будет направлен на  развитие конкуренции   на энергетических  рынках.  Начало дискуссии – 10.00.

Получить информацию по программе конференции можно в Ассоциации «Совет производителей электроэнергии»: тел.: +7 (495) 225-60-02 доб. 1683; e-mail: info@np-cpp.ru.

Компания: Комитет Государственной Думы по энергетике

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