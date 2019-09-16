В Челябинске вновь заговорили о том, чтобы убрать провода под землю

В Челябинской области операторы связи спрятали под землю более 20 тысяч км проводов. Для сравнения: такой длины кабеля хватило бы 10 раз обернуть Челябинскую область по ее контуру. Еще 500 км линий связи планируется убрать из центра Челябинска в рамках программы «Чистое небо». Об этом КП-Челябинск сообщили в компании «Ростелеком».

— Кабели, размещенные на столбах и нависающие над улицами, становятся серьезной эстетической проблемой. Кроме того, на воздушных линиях связи случаются аварии и обрывы в результате природных явлений, таких как грозы, ураганы, мокрый снег, а также вандализма, — рассказал директор департамента по работе с операторами связи на Урале компании «Ростелеком» Денис Стукаленко.

Связисты отмечают: перенос воздушных линий связи под землю — это еще и вопрос экономический. Таким образом можно увеличить срок их службы и сэкономить на обслуживании.

— «Воздушка» требует проведения высотных работ и перекрытия дорог. Размещение сетей в кабельной канализации, которая исключает любое внешнее воздействие, позволяет гарантировать жителям города доступ к услугам в режиме 24/7, — добавил Денис Стукаленко.

Общая длина кабельной канализации компании «Ростелеком» в Челябинской области — 2,2 тыс. км, в столице региона — 0,9 тыс. км. Она также используется другими операторами связи, банковскими и государственными структурами.

Кроме того, будет проведена инвентаризация проводов. Значительная часть «воздушной паутины», образованной кабелями связи, которые уже не используются.

KP.RU